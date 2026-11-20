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Ginebra, 20 nov (EFE).- Al menos 114 niños han muerto y 1.030 resultaron heridos en ataques durante la guerra de Ucrania entre enero y octubre de 2026, una cifra que ya supera el total de los tres años anteriores, denunció este viernes el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF).

"El número de niños fallecidos este año ya supera en más de un 20 % el total de 2025, mientras que el de heridos ha aumentado casi un 60 % respecto al año pasado", detalló en rueda de prensa virtual desde Kiev la portavoz de UNICEF Louise Wateridge.

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Según la Agencia de la ONU, las cifras reflejan una alarmante escalada de la violencia que afecta a los niños en Ucrania, donde los ataques con misiles y drones siguen poniendo en peligro a los menores y a sus familias en sus hogares, escuelas y comunidades, incluso en zonas alejadas del frente.

Wateridge, recordando que este viernes se celebra el Día Mundial del Niño, habló para la prensa acreditada ante la ONU desde los restos de una guardería que este mes quedó destruida por un ataque, apenas un año después de que UNICEF colaborara en las reparaciones de esa instalación tras un primer incidente similar.

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"Aquí estaban matriculados 60 niños pequeños, algunos de apenas 18 meses. Era el lugar donde estaban dando sus primeros pasos en el mundo, y lamentablemente, hoy todo eso ha sido sustituido por metralla y cristales rotos", lamentó.

La portavoz aclaró que el ataque se había producido durante la noche, cuando la guardería estaba cerrada.

"Quizá lo más estremecedor es que la única diferencia entre una guardería llena de escombros o una llena de víctimas infantiles es simplemente la hora a la que se produzca un ataque", afirmó.

Recordó que desde el inicio de la guerra en 2022, Naciones Unidas ha verificado unos 2.000 ataques contra instalaciones educativas, incluidos 270 sólo este año. EFE