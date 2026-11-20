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La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, facilitó este martes la lista de 25 convocadas para el doble amistoso de finales de este mes de noviembre ante Chile y Perú, con muchas novedades con la entrada de futbolistas jóvenes, regresos esperados y descansos a jugadoras como Alexia Putellas.

La entrenadora madrileña presentó una convocatoria muy renovada donde destacan las presencias de recientes campeonas del mundo Sub-20 como Silvia Cristóbal, Aïcha Camara y Daniela Agote, y las novedades de la defensa Lucía Rodríguez, las centrocampistas Sara Ortega y Jùlia Bartel, y la delantera Cecilia Marcos.

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Además, Bermúdez vuelve a contar con Aitana Bonmatí y con Olga Carmona, que se estrenan este año en una convocatoria tras superar sus problemas físicos, y recupera a Jana Fernández, mientras que parece que también ha querido dar descanso a piezas claves como Alexia Putellas, Irene Paredes, Cata Coll, Ona Batlle y Mapi León.

España, actual campeona del mundo y número uno del ranking de la FIFA, cerrará la última 'ventana' de este año con un doble amistoso en casa, midiéndose a Chile el 28 de noviembre en León y enfrentándose a Venezuela el 4 de diciembre en A Coruña.

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--CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN.

PORTERAS: Adriana Nanclares y Eunate Astralaga (Athletic Club) y Misa Rodríguez (Arsenal).

DEFENSAS: Laia Codina (West Ham United), Silvia Cristóbal y María Méndez (Real Madrid), Jana Fernández y Lucía Corrales (London City), Olga Carmona (PSG), Aïcha Camara (FC Barcelona) y Lucía Rodríguez (Atlético de Madrid).

CENTROCAMPISTAS: Patri Guijarro, Aitana Bonmatí y Clara Serrajordi (FC Barcelona), Clara Pinedo y Sara Ortega (Athletic Club), Fiamma Benítez (Atlético de Madrid) y Júlia Bartel (Juventus FC).

DELANTERAS: Claudia Pina (FC Barcelona), Salma Paralluelo (Olympique Lyon), Edna Imade (Bayern Múnich), Eva Navarro (Real Madrid), Daniela Agote (Athletic Club), Ainhoa Marín y Cecilia Marcos (Real Sociedad).