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Parque Warner Madrid cerrará el presente ejercicio superando los máximos históricos de facturación y beneficio bruto de explotación (Ebitda) alcanzados en 2025, un hito que servirá de impulso financiero para afrontar la celebración de su 25º aniversario el próximo año, según ha avanzado su director general, Javier Guarido, en una entrevista concedida a Europa Press.

Aunque el directivo ha declinado detallar las cifras exactas de negocio por política interna del grupo, ha destacado la solidez de los resultados obtenidos en los últimos meses.

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"2025 fue nuestro año récord en cuanto a beneficio y facturación; parecía difícil de superar y este 2026, a pesar de este contexto económico y social tan exigente en el que estamos, vamos a conseguir batirlo", ha asegurado Guarido, quien ha subrayado que la prioridad de la compañía pasa por "seguir creciendo de manera sostenida y generando valor para nuestros accionistas".

Según ha explicado el máximo responsable del complejo madrileño, este crecimiento no responde a un único factor, sino a una combinación de revisión de precios, optimización de procesos operativos y una estrategia enfocada en elevar el gasto medio dentro del recinto mediante la mejora de la experiencia del visitante.

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"Cuando das un producto de calidad, a la gente no le importa tener que gastar un poco más", ha señalado en referencia a la renovación de la oferta de restauración -con aperturas como la taquería Don González, 100% libre de gluten- y la apuesta por espectáculos y activos de propiedad intelectual exclusivos como DC Comics, Looney Tunes o Hanna-Barbera.

EL DESARROLLO HOTELERO, UNA PRIORIDAD ESTRATÉGICA

Uno de los pilares clave para el crecimiento a medio plazo es la construcción de un complejo hotelero anexo a las instalaciones, una iniciativa histórica con la que el parque aspira a prolongar la estancia de los turistas en Madrid y competir 'de tú a tú' con otros grandes destinos europeos de ocio.

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Guarido ha confirmado que el proyecto sigue plenamente vigente en la hoja de ruta de la compañía y ha descartado cualquier paralización definitiva.

"El desarrollo hotelero sigue siendo una oportunidad estratégica para reforzar el atractivo turístico de Parque Warner", ha confirmado Guarido a Europa Press, precisando que el grupo ya dispone de terrenos colindantes necesarios para levantar el complejo.

Pese a mantener la cautela sobre los plazos de ejecución o el modelo de gestión -sin desvelar si se operará bajo enseña propia o mediante acuerdo con una cadena hotelera-, el director general se ha mostrado optimista sobre el estado de las negociaciones: "Sin poder anticipar mucho más, sí que podemos decir que estamos más cerca que nunca de conseguirlo", adelantó a Europa Press.

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DESESTACIONALIZACIÓN Y FUERTE INVERSIÓN PARA EL 25º ANIVERSARIO

La mejora de los márgenes también se apoya en una profunda desestacionalización del negocio. El recinto ha ampliado progresivamente su calendario operativo hasta reducir su cierre técnico anual a apenas seis semanas -entre el 10 de enero y el 28 de febrero-, logrando repartir la afluencia de público más allá de la temporada alta de verano gracias al tirón comercial de campañas como el mes de los superhéroes, Halloween o Navidad.

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"Con todo eso hemos conseguido que en todas las épocas del año haya algo lo suficientemente atractivo como para que el parque funcione de maravilla", ha apuntado el directivo.

De cara al próximo ejercicio, coincidiendo con su cuarto de siglo de historia, la compañía ejecutará un importante esfuerzo inversor para estrenar dos nuevas atracciones de gran formato: una en el parque temático, ubicada en el área de Old West Territory, y otra en el parque acuático.

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"Viene por delante un tiempo de inversión muy potente para el parque; vamos a hacer un 25º aniversario por todo lo alto", ha recalcado Guarido, avanzando que los detalles técnicos de estas novedades se darán a conocer previsiblemente en enero.

EL MERCADO NACIONAL ROZA EL 95% Y REINO UNIDO ENTRA EN EL RADAR

En el desglose por mercados emisores, el público nacional representa en torno al 94% de las visitas totales del complejo.

De ese volumen, aproximadamente la mitad (entre el 48% y el 50%) procede de la propia Comunidad de Madrid, mientras que entre el 40% y el 45% llega desde otras provincias españolas. El 6% restante corresponde al turismo extranjero, un segmento que gana peso dentro de la estrategia de internacionalización del grupo.

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Portugal se ha consolidado como el primer mercado exterior -superando incluso el umbral del 6% sobre el total tras tres años de acciones comerciales específicas- y la dirección ya prepara el desembarco promocional en un nuevo país emisor de cara a 2027.

"Hemos empezado a trabajar con un partner en colaboración para tener algo de campaña en Reino Unido, que creemos que también será un siguiente mercado potente para el parque", ha concluido Guarido.