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Al menos cinco personas han muerto este viernes a causa de un "ataque masivo" con misiles balísticos y drones lanzado por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, donde los impactos han dañado tres puentes sobre el río Dniéper, y una estación de tren en la ciudad de Leópolis, situada en el oeste del país.

Según ha detallado el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, los servicios de emergencia han trasladado a siete de los heridos a centros hospitalarios de la capital, mientras que el resto recibe atención médica en los lugares de los impactos. Por su parte, la Administración Militar de la Ciudad de Kiev ha trasladado sus condolencias a los allegados de los fallecidos y ha instado a la población a permanecer en los refugios hasta que concluya la alerta aérea.

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En el plano de las infraestructuras, Klitschko ha confirmado que los impactos han causado daños estructurales en el paso elevado del puente Podilsko-Voskresenski, así como en el puente Darnitski y en el puente Sur, que ha vuelto a ser alcanzado y mantiene restringida la circulación para vehículos de hasta diez toneladas y transporte público de hasta 18 toneladas.

Ante las complicaciones de movilidad entre ambas orillas de la ciudad y los daños en la red logística y de transporte, tanto el regidor como las autoridades militares han pedido a los ciudadanos que eviten desplazarse en vehículos privados salvo necesidad absoluta y han recomendado a empresas e instituciones activar el teletrabajo siempre que sea posible para facilitar las tareas de reparación.

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Asimismo, el bombardeo ha dejado sin suministro eléctrico a parte de los residentes de los distritos de Pechersk, Solomianski, Holosivski, Dniprovski y Darnitski, al tiempo que se aplican cortes de emergencia en otras zonas de la capital por daños en los equipos y sobrecarga de la red, donde los técnicos ya trabajan para estabilizar el servicio.

A ello se suman al menos dos muertos en un ataque contra Leópolis, según ha indicado el alcalde de la ciudad, Andri Sadovi. "Dos personas murieron en el ataque lanzado esta mañana contra Leópolis. Hay heridos. Nuestras más sinceras condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos", ha manifestado en un comunicado en redes sociales.

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Sadovi ha denunciado que entre los lugares alcanzados figura "el centro de venta de billetes de la estación de tren de Skniliv". "Los equipos de rescate y otros servicios se encuentran trabajando en el lugar", ha manifestado, sin que por ahora se descarte que la cifra de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado la ejecución durante la última noche de un "ataque masivo" con armamento de precisión "lanzado desde tierra, mar y aire", así como con vehículos aéreos no tripulados, contra objetivos en territorio ucraniano.

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Según el parte castrense, la ofensiva ha causado daños en empresas del complejo militar-industrial de Ucrania y en terminales de almacenamiento vinculadas a la producción y depósito de misiles de crucero y drones de largo y medio alcance.

Asimismo, Moscú ha asegurado que los bombardeos han alcanzado instalaciones de infraestructura energética y de transporte tanto en la ciudad de Kiev como en las regiones de Kiev, Dnipropetrovsk, Mikolaiv, Leópolis e Ivano-Frankivsk, además de infraestructuras portuarias en la región de Odesa y embarcaciones utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas.

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La cartera rusa ha apuntado además que los sistemas de defensa antiaérea han derribado durante la noche 310 drones ucranianos en varias regiones del país, incluida la de Moscú, así como sobre aguas del mar Negro, el mar de Azov y la península de Crimea, anexionada en 2014. Rusia no ha dado por ahora un balance de víctimas o daños a causa de estos ataques ucranianos.