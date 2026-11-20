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Kiev, 20 nov (EFE).- Las fuerzas rusas emplearon en su ataque masivo de esta madrugada contra la retaguardia ucraniana cerca de un centenar de misiles, de entre los que más de ochenta eran de crucero y casi una veintena eran misiles balísticos, según ha informado el portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana Yuri Ignat.

Las defensas aéreas ucranianas han podido abatir 79 de los misiles de crucero, pero sólo tres de los misiles balísticos lanzados por los rusos han sido derribados, lo que confirma la extrema vulnerabilidad ucraniana ante ataques con este tipo de armamento debido al déficit que sufre el Ejército de Ucrania en materia de munición para sistemas antiaéreos Patriot.

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Además de los misiles el Ejército ruso lanzó contra territorio ucraniano 404 drones de larga distancia durante el ataque, de los que 123 eran drones de motor a reacción más difíciles de interceptar debido a las velocidades superiores que alcanzan.

Del total de drones, 380 pudieron ser neutralizados por las defensas ucranianas.

Los drones y los misiles no interceptados impactaron de forma directa en 23 localizaciones de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana. Fragmentos de drones y misiles interceptados cayeron en otros diez lugares, según el parte de este componente del Ejército ucraniano.

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El ataque ruso de este viernes llega después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, amenazara con represalias por los tres ataques consecutivos de las fuerzas ucranianas esta semana contra el puente de Crimea, que ha tenido que ser cerrado al tránsito por los graves daños sufridos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió el jueves durante su participación junto a líderes de más de cuarenta países aliados de Kiev en la cumbre de la Coalición de Voluntarios en Berlín que Ucrania necesita urgentemente de defensas aéreas adicionales para poder hacer frente a los ataques rusos con misiles balísticos y con drones de motor a reacción.

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Mientras que Ucrania ha conseguido contener y en algunos casos revertir los avances rusos en el frente, Rusia goza de una clara superioridad aérea que utiliza para destrozar con este tipo de ataques todo tipo de infraestructuras militares y civiles en la retaguardia ucraniana. EFE