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La consejera delegada de Commerzbank, Bettina Orlopp, ha calificado como positivo el pacto alcanzado entre el Gobierno alemán y UniCredit al respecto de la oferta pública de adquisición (OPA) que el banco italiano ha completado sobre la entidad alemana, aunque ha indicado que ciertos aspectos no cuadran, como los relacionados con la red internacional de Commerzbank o los mensajes sobre la reestructuración.

"En concreto, los puntos relativos a los clientes y al modelo de negocio guardan coherencia con el comunicado de prensa que conocimos hace dos semanas, en el que ya se reflejaba una cierta sintonía entre nosotros y UniCredit", ha expresado Orlopp en un evento organizado por JPMorgan.

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En esta línea, la consejera delegada del banco alemán ha expresado que mantener la cotización en Fráncfort y la protección a los derechos de los empleados concuerdan con los deseos de la entidad, así como la preservación del modelo de negocio orientado a las empresas de mediana capitalización, "incluidas aquellas con una fuerte vocación exportadora".

Sin embargo, Orlopp ha albergado cierto recelo acerca de los mensajes que Andrea Orcel, CEO de UniCredit, ha lanzado acerca de una futura reestructuración de Commerzbank.

"Observamos otros mensajes sobre una reestructuración profunda, especialmente en lo que respecta a la red internacional, junto con el registro de costes de reestructuración muy elevados y cuestiones similares, las cifras no terminan de cuadrar. Por tanto, habrá que ver cómo evoluciona la situación el próximo año", ha señalado.

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"Pero, en general, creo que es importante avanzar; nuestra organización necesita claridad y transparencia. Es probable que no se cierre nada definitivo, digamos, en diciembre. Esto significa que debemos seguir adelante y consolidarnos", ha añadido.

UniCredit y el Gobierno alemán cerraron este jueves un acuerdo sobre el futuro de Commerzbank tras el éxito de la OPA, incluyendo la renuncia de Berlín, que controla alrededor del 13% del segundo mayor banco de Alemania, a nombrar representantes para su Consejo de Supervisión.

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Entre los compromisos por parte de UniCredit, recogidos en una carta remitida por Orcel al ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, destaca establecer Fráncfort como la sede alemana de la entidad desde el momento de la fusión entre HypoVereinsbank y Commerzbank, además de mantener abierta la opción de conservar una presencia y actividad significativas en Múnich, así como un enfoque regional del negocio.

Además, UniCredit se compromete a mantener la cotización de la entidad alemana, incluir una representación adecuada en UniCredit y nombrar a ciudadanos alemanes con las aptitudes y la reputación adecuadas para su consejo de administración.