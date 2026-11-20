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Redacción deportes, 20 nov (EFE).- La Fórmula 1 y Nike han firmado un acuerdo de colaboración por el que la marca de ropa deportiva se convertirá en socio oficial y proveedor de ropa y uniformes para el personal del circuito en los eventos mundiales a partir de la temporada de carreras de 2027, según informaron este viernes ambas partes.

Nike vestirá desde el próximo año al personal de la Fórmula 1 en eventos de todo el mundo y además, creará una gama de ropa deportiva para los aficionados.

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Se trata de "una colaboración a largo plazo que une a dos de las marcas más influyentes del mundo en la confluencia del deporte, la velocidad y la cultura", incluyendo "productos, innovación, diseño y experiencias" durante los fines de semana de carrera, añaden los respectivos comunicados.

La marca de ropa deportiva también busca involucrar a los aficionados en el deporte "tanto en el circuito como fuera de él" mediante experiencias que tendrán lugar los fines de semana de carreras, mientras que tendrán acceso a una primera "colección cápsula limitada Nike x Las Vegas Grand Prix en el Gran Premio de Las Vegas el 20 de noviembre".

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Para "impulsar el automovilismo femenino" y "crear productos de alto rendimiento basados en sus opiniones, la innovación, el diseño y la tecnología", Nike colaborará con la F1 ACADEMY, apoyando a las nuevas generaciones de deportistas, se explica en el comunicado.

"La Fórmula 1 y Nike son dos de las marcas más emblemáticas del mundo, unidas por una búsqueda incansable de lo que está por venir", afirmó Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1.

"Juntos, tenemos una oportunidad increíble para aportar nueva energía a este deporte, apoyar a sus deportistas e inspirar a los fans de todo el mundo", expresó Elliott Hill, presidente y director ejecutivo de Nike.