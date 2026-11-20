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Pekín, 20 nov (EFE).- La cumbre de la APEC en la ciudad meridional china de Shenzhen ofreció a México, Chile y Perú un espacio para tratar con China y Estados Unidos sin tener que elegir entre ambos, según una de las lecturas recogidas por la prensa china en sus balances del encuentro.

El portal de Shanghái The Paper examinó este viernes ese margen a partir de los testimonios de exresponsables de los tres países y, en el caso peruano, el exministro de Economía Luis Miguel Castilla señaló que la APEC es uno de los pocos foros donde Lima puede dialogar regularmente con ambas potencias al más alto nivel sin quedar condicionada por una disputa bilateral concreta.

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Ese espacio de diálogo no elimina las presiones, advirtió Castilla, para quien, "en comparación con hace dos años, a los países latinoamericanos les resulta más difícil mantener el equilibrio entre las grandes potencias".

El puerto peruano de Chancay ilustra las dos caras de esa relación, pues Castilla lo citó al defender reglas claras para evaluar las inversiones, mientras que la agencia china China News Service lo presentó en su balance de la cumbre como ejemplo de una conexión marítima que ha reducido a 23 días el trayecto más rápido entre Perú y China.

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En ese mismo balance, Li Jin, investigador jefe del Instituto de Investigación Empresarial de China, sostuvo que la cooperación regional en innovación permite a las economías modernizarse y afrontar juntas los riesgos externos, y la agencia puso como ejemplo el uso de drones agrícolas de diseño chino en las afueras de Santiago de Chile.

El exembajador mexicano en China José Luis Bernal afirmó al medio shanghainés que "los países latinoamericanos también deben definir su propia posición" y distinguió entre el margen para diversificar su comercio y las decisiones más difíciles que plantea la competencia tecnológica entre Washington y Pekín.

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Desde la prensa china, el periodista Liao Qin, del diario shanghainés Jiefang Daily, sostuvo en un análisis que los tres países buscan ampliar sus opciones económicas y que el giro a la derecha en Chile y Perú "no ha supuesto un cambio de rumbo en la cooperación con China".

Liao destacó que los presidentes de esos dos países, José Antonio Kast y Keiko Fujimori, se reunieron en Shenzhen con el mandatario chino, Xi Jinping, pese a las dudas que habían suscitado los cambios de Gobierno sobre la continuidad de los vínculos con Pekín.

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En el plano regional, la agencia estatal Xinhua defendió tras el cierre de la cumbre que la APEC debe "promover el comercio y la inversión libres y abiertos" y avanzar en la integración económica.

En otro reportaje de la misma agencia, la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) de Chile, Rosario Navarro, apuntó a un terreno concreto de cooperación al afirmar que su país y China "pueden desarrollar juntos nuevas industrias". EFE

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