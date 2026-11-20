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Lima, 20 nov (EFE).- La Secretaría General de la Comunidad Andina -formada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú- y la organización Futuro Libre de la Bichera ('Screwworm Free Future', por su nombre en inglés) firmaron en la víspera un acuerdo de cinco años para erradicar al gusano barrenador del Nuevo Mundo (Cochliomyia hominivorax) en los cuatro países.

El convenio de cooperación busca impulsar estrategias tecnológicas para controlar la plaga, así como la promoción de estudios y proyectos orientados a fortalecer los servicios veterinarios, según señaló este viernes la Comunidad Andina -en un comunicado-.

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El gusano barrenador del ganado, también llamado bichera, es un parásito que se alimenta del tejido vivo de animales de sangre caliente, sobre todo mamíferos, y que supone una amenaza para el 95,3% del rebaño de la Comunidad Andina, el equivalente a 85,9 millones de cabezas de ganado.

Hasta marzo de 2026, se han registrado más de 159.000 casos de animales infectados en Centroamérica y México, mientras que en toda Suramérica, la bichera siempre ha sido endémica.

Este escenario representa un riesgo de pérdidas de hasta 240 millones de dólares en la producción pecuaria del bloque, y su impacto derivado en las economías rurales, según un estudio económico de 2026 del programa 'Global Burden of Animal Diseases' (GBADs), citado en la nota.

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El acuerdo se enmarca en las acciones del 'Proyecto Semilla Andina: Activación', desarrollado en el ámbito del Comité Técnico Andino de Sanidad Agropecuaria de la Comunidad Andina y suscrito por el secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez, y el director ejecutivo de Futuro Libre de la Bichera, Maximillian Seunik.

Durante la firma, Gutiérrez señaló que el convenio reafirma el compromiso subregional de proteger a los productores pecuarios y contribuir al desarrollo sostenible de las economías rurales.

Por su parte, Seunik resaltó el impacto del gusano barrenador en los animales y las familias que dependen de ellos, así como la importancia de fortalecer los servicios veterinarios oficiales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú para proteger a toda la región. EFE

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