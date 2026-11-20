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Asunción, 20 nov (EFE).- Un juez de Paraguay autorizó este viernes la extracción de información de tres teléfonos móviles incautados al expresidente Santiago Peña, quien hace dos semanas fue destituido por el Senado y posteriormente detenido tras ser acusado de nexos con el intervenido Ueno bank.

El juez penal de garantías contra el crimen organizado Osmar Legal consideró "procedente" permitir "la extracción, obtención y análisis de los datos" de los dispositivos por parte de la Fiscalía, que ha acusado al exmandatario por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal dentro del caso Ueno.

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Legal consideró que los celulares "podrían contener información de interés para la investigación" y determinó que la búsqueda abarcará el periodo comprendido entre enero de 2023 y noviembre de este año.

Peña quedó envuelto en el escándalo por la intervención de Ueno bank, una entidad que reportaba tener más de 2,94 millones de clientes y que llegó a controlar durante la gestión del exgobernante fondos de cinco cajas de jubilados y de varias instituciones públicas del país.

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El exmandatario fue detenido el 6 de noviembre, horas después de que el Senado lo declarara culpable de "mal desempeño de funciones" en un juicio político y lo desalojara del poder. Luego fue trasladado a la unidad militar Regimiento Escolta Presidencial y, tras una orden del juez Legal, llevado el pasado 16 de noviembre a la prisión castrense de Viñas Cué en Asunción.

El Banco Central (BCP) comunicó el pasado 3 de noviembre el comienzo de un procedimiento de resolución contra Ueno bank por problemas de solvencia financiera.

A raíz de ese proceso, renunció el ahora extitular del ente emisor Carlos Carvallo y tres antiguos directivos que están detenidos e investigados.

Peña y su esposa, Leticia Ocampos, son investigados por la Fiscalía como consecuencia de la denuncia presentada por una exempleada del servicio doméstico de la residencia presidencial, identificada como Luz Candado, quien reveló en septiembre de 2025 al grupo de medios ABC la supuesta existencia de sobres con dinero en ese lugar, informó este viernes la fiscal de Derechos Humanos Sonia Sanguinés.

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En declaraciones a la radio ABC Cardinal, Sanguinés afirmó que investigarán las razones del uso del polígrafo y los interrogatorios a los que fueron sometidos Candado y sus familiares después de ser acusados de supuesto robo de dinero de la residencia presidencial, hecho que la exempleada ha negado.

También, el fiscal general Emiliano Rolón renunció el martes en medio del escándalo por Ueno bank, luego de que un grupo de diputados pidiera someterlo a un juicio político por la presunta "conducción ineficiente" del caso y por no haber investigado denuncias de legisladores contra Peña relacionadas con los supuestos sobres con dinero, entre otros.EFE

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