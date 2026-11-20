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Dublín, 20 nov (EFE).- El Gobierno irlandés destacó este viernes que los acuerdos alcanzados por la Unión Europea (UE) y el Reino Unido suponen un "paso significativo" para garantizar una relación "solida y estrecha" entre las partes tras el Brexit.

El primer ministro irlandés, Micheál Martin, aseguró en un comunicado que el Ejecutivo de Dublín, de coalición entre centristas y democristianos, ha "trabajado duro" para reforzar los lazos entre Londres y Bruselas, aprovechando que Irlanda desempeña la presidencia de turno de la UE hasta final de este año.

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"El resultado de la cumbre de hoy es muy bien recibido y supone un paso significativo para garantizar una relación sólida y estrecha entre la UE y el Reino Unido", indicó el jefe del Gobierno irlandés.

Martin recordó que el Reino Unido siempre será "un socio esencial" e insistió en que durante la presidencia rotatoria comunitaria ha sido una prioridad "reforzar los vínculos entre ambas partes".

"Desde el punto de vista político, económico y geopolítico, en un momento de creciente inestabilidad, la UE y el Reino Unido necesitan trabajar juntos", subrayó Martin, quien confió en que el paquete de acuerdos aportará "beneficios reales para todos nuestros ciudadanos".

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"La cumbre de hoy también representa un momento positivo para los ciudadanos y las empresas de Irlanda del Norte, así como para la economía de toda la isla (de Irlanda)", agregó Martin.

La UE y el Reino Unido dieron hoy por concluidas las negociaciones de tres acuerdos sobre comercio agroalimentario, mercados de carbono y movilidad juvenil, pero siguen sin pactar las tasas universitarias de sus estudiantes, para las que se dieron seis meses de plazo.

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El acuerdo sanitario y fitosanitario reducirá los controles fronterizos al comercio de alimentos desde el 1 de marzo de 2028; el de emisiones vinculará los mercados de carbono para evitar los aranceles en frontera, y el juvenil permitirá a 100.000 personas de cada parte residir hasta tres años en el territorio del otro. EFE