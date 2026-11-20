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París, 20 nov (EFE).- Un total de 450 personas fueron evacuadas en el departamento francés de Pas de Calais, cerca de la frontera con Bélgica, por las inundaciones que afectaban este viernes las cuencas de los ríos Canche y Lys Amont después de tres días de lluvias.

La mayor parte de los evacuados, unos 300, fueron desalojados el jueves a última hora con carácter preventivo en los municipios de Montreuil sur Mer y Neuville sous Montreuil, señaló la Prefectura (delegación del Gobierno) de Pas de Calais en su cuenta de X.

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La razón es que un dique que había quedado debilitado por las lluvias corría el riesgo de venirse abajo.

El prefecto, François-Xavier Lauch, explicó en una comparecencia ante los medios locales que el resto de evacuados lo habían sido en diferentes localidades, en operaciones dirigidas por los alcaldes.

El departamento estaba en alerta naranja por las crecidas de esos dos ríos, lo que hacía que las carreteras estuvieran "difícilmente practicables" por las inundaciones, indicó la Prefectura, que recomendó este viernes que se evitara la circulación en los municipios de Frévent, Mouriez y Willeman.

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Météo France indicó en su página web que las precipitaciones acumuladas en 72 horas llegaban a 166,6 litros por metro cuadrado en Dompierre sur Authie, 122,8 en Bernaville, 107,1 en Radinghem o 114,9 en Le Touquet.

Los servicios meteorológicos indicaron que el frente de lluvias se estaba desplazando esta tarde del noroeste de Francia hacia el este e iba perdiendo intensidad.

En la costa atlántica francesa, un carguero maltés que iba vacío, después de haber descargado fertilizantes e iba en dirección del puerto de Ruán, quedó varado en la noche del jueves al viernes en la costa del departamento de las Landas por el fuerte viento que soplaba en el golfo de Vizcaya. EFE

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