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Sarah Yáñez-Richards

Nueva York, 20 nov (EFE).- La irrupción de ARTEX, una plataforma de código abierto basada en agentes autónomos de inteligencia artificial (IA), ha encendido las alarmas del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos y de gigantes tecnológicos como Amazon, que advierten de cómo estas herramientas permiten a los ciberdelincuentes infiltrarse en redes corporativas en cuestión de horas.

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Creada en julio con fines legítimos de auditoría informática, ARTEX es una plataforma de código abierto que traduce instrucciones en lenguaje cotidiano en ataques automatizados sin necesidad de supervisión humana constante.

Para operar, no tiene un modelo propio, sino que se conecta a modelos externos como DeepSeek (el más usado por atacantes por su bajo coste y falta de filtros), Claude, ChatGPT o Grok y divide cada operación en múltiples tareas simultáneas para rastrear y explotar vulnerabilidades.

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Aunque su autor la retiró de internet en octubre tras detectarse usos maliciosos, cientos de copias siguen circulando.

Según una alerta urgente emitida por el FBI el 13 de noviembre, actores maliciosos utilizan ARTEX desde agosto contra sectores como finanzas, energía, salud y telecomunicaciones.

Entre los casos documentados figuran el robo de datos de 67.000 personas en entidades financieras de Corea del Sur, ataques a más de 200 organizaciones en 14 países en apenas 11 días y campañas detectadas por Amazon en las que los agentes robaban claves de IA para autofinanciar nuevos ataques.

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Para Raveesh Mayya, profesor de tecnología, operaciones y estadística de la escuela de negocios Stern de la Universidad de Nueva York (NYU), el salto cualitativo frente a los chatbots tradicionales radica en su arquitectura de persistencia y planificación.

"Lo que ARTEX demostró este año es que lo que a un humano muy inteligente le tomaría varios días hacer, ahora se puede hacer en tres horas. Antes teníamos tiempo para reaccionar, ahora ya no", explicó en una entrevista con EFE.

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En la misma línea, Justin Cappos, profesor de ciberseguridad en NYU, señaló que estas herramientas no inventan técnicas nuevas, sino que aprovechan fallos históricos de configuración a velocidad de máquina y ponen esa capacidad al alcance de atacantes con pocos conocimientos técnicos.

El auge de ARTEX coincidió esta semana con fallos masivos en servicios de Microsoft, Apple, la Administración Federal de Aviación (FAA) y entidades bancarias, lo que desató especulaciones sobre un ciberataque impulsado por IA.

Sin embargo, Cappos y Mayya descartaron esa relación.

"Por lo que sabemos, no tiene nada que ver", afirmó Cappos, quien atribuyó las caídas a errores tradicionales de software e infraestructura no probada bajo alta demanda, agravados por un "sesgo de actualidad" que lleva al público a conectar incidentes independientes.

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No obstante, el experto apuntó que los recientes despidos de ingenieros en tecnológicas como Microsoft, justificados por el uso de IA, pudieron restar experiencia clave para resolver la crisis con mayor rapidez.

Por su parte, Mayya señaló que es imposible decir que no hay relación con absoluta certeza: "No hay nada que haya visto o leído que me diga que todo esto es un esfuerzo coordinado. Quizá en tres o cuatro semanas alguien me corrija".

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De cara al próximo año, ambos especialistas prevén un repunte a corto plazo en los ciberataques porque muchas empresas arrastran vulnerabilidades sin corregir.

En el peor escenario, advierte Cappos, una campaña coordinada y respaldada por un Estado con modelos de IA aún más potentes tendría consecuencias "realmente terribles".

Sin embargo, en el escenario más favorable, el que Mayya y Cappos consideran el más probable a mediano plazo, el despliegue de agentes de IA defensivos permitirá detectar brechas y parchar sistemas de forma automatizada y a menor coste.

"A mediano y largo plazo vamos a estar mucho más seguros que en el pasado", pronosticó Mayya, siempre que las empresas hagan las inversiones necesarias ahora. EFE