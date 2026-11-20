Guardar

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ve factible alcanzar un acuerdo con Estados Unidos sobre el estatus del uranio enriquecido que sigue en poder de la República Islámica aunque ha avisado que jamás aceptará una solución que implique sacar el material del país.

Los aproximadamente 400 kilos de uranio enriquecido que, en teoría, no fueron destruidos por los ataques estadounidenses de 2025 contra las instalaciones nucleares del país, son uno de los principales puntos de desencuentro entre Teherán y Washington para poner fin al actual conflicto.

PUBLICIDAD

Este uranio está enriquecido al 60 por ciento y, aunque no alcanza el grado necesario para fabricar un arma nuclear, no hace falta mucho trabajo para que llegue al 90 por ciento requerido. EEUU y su aliado Israel han prometido que impedirán por todos los medios que Teherán se haga con este arma estratégica y han ignorado las promesas iraníes de que no tienen intención de hacerlo.

En este contexto y en entrevista al periódico 'Iran', Araqchi se ha mostrado abierto "a una fórmula para resolver este problema", cin especificar sus términos pero sí sus límites. "Estos materiales no saldrán del país y, segundo, estas reservas se utilizarán de acuerdo con nuestras necesidades, independientemente de cómo las definamos", ha avisado sobre una postura que ya ha sido comunicada a los mediadores internacionales. El ministro también ha confirmado que ha recibido de estos mediadores (Qatar y Pakistán, principalmente) soluciones alternativas al problema del uranio, aunque ninguna termina de convencerlo.

PUBLICIDAD

"Algunas de estas propuestas pueden considerarse, algunas presentan puntos más positivos y otras tienen más aspectos negativos y de ambigüedad", ha explicado, antes de reiterar su confianza en "una solución justa sobre el tema de los materiales nucleares que se base en nuestros intereses nacionales y satisfaga las necesidades del país".