Guardar

Caracas, 20 nov (EFE).- Una familia en Venezuela de cinco personas necesitó en octubre 744,55 dólares para gastos de alimentación, una reducción del 2,21 % con respecto a septiembre, cuando el costo de la canasta fue de 761,35 dólares, según cálculos difundidos este viernes por el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas) de la Federación de Maestros.

En una nota de prensa, la organización indicó que el salario mínimo mensual, equivalente a centavos de dólar, solo cubre el 0,01 % de la canasta alimentaria, compuesta por 60 productos básicos.

PUBLICIDAD

"En octubre de 2026 se requirieron 5.040 salarios mínimos mensuales para que una familia pueda adquirir únicamente los alimentos básicos, o 3.10 bonos de 240 dólares; sin incluir otros servicios esenciales como salud, vivienda, transporte o educación", indicó el director del Cendas, Óscar Meza, citado en la nota.

La organización incluyó en su informe gastos de agua potable embotellada, que suman 12,73 dólares al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Este viernes, trabajadores venezolanos convocaron a una marcha para el próximo martes hasta Miraflores, la sede del Ejecutivo en Caracas, para exigir a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mejoras salariales en vista de las decenas de acuerdos suscritos este año y los ingresos que ha tenido el país por la venta de crudo.

PUBLICIDAD

"Hemos actuado de muy buena fe, asistiendo al diálogo, inclusive soportando críticas porque vamos a esas reuniones, pero uno se cansa y se cansan los trabajadores", expresó el secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano, en una rueda de prensa.

Asimismo, advirtió que de no recibir respuesta convocarán a un paro nacional.

El Ejecutivo venezolano informó recientemente de que el país recibió 15.603 millones de dólares desde enero hasta el pasado 12 de noviembre, principalmente por la venta de petróleo y derivados.

Desde marzo de 2022, el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares, lo que hoy equivale a 14 centavos de dólar al mes, complementados con dos bonificaciones para los trabajadores públicos que suman 240 dólares y que no inciden en el cálculo de beneficios como prestaciones sociales, vacaciones o utilidades. EFE

PUBLICIDAD