Guardar

Washington, 20 nov (EFE).- El Departamento de Agricultura de Estados Unidos sufrió una intrusión cibernética en sus sistemas, según reportes publicados este viernes por la cadena NBC News, que apuntan a que los piratas informáticos accedieron a una plataforma utilizada para procesar pagos a agricultores.

Según la información publicada por NBC News, dos antiguos funcionarios del departamento señalaron que los piratas informáticos lograron acceder a un sistema utilizado para procesar pagos a agricultores.

PUBLICIDAD

La agencia comunicó el incidente a sus empleados el jueves y tuvo que interrumpir el funcionamiento de varias aplicaciones mientras investigaba la intrusión.

Richard Fordyce, subsecretario de Agricultura para Producción Agrícola y Conservación, confirmó a la cadena que el departamento había sufrido una "amenaza cibernética", aunque aseguró que no se había comprometido información personal identificable ni se había perdido información, de acuerdo con los sistemas de protección de la agencia.

PUBLICIDAD

También explicó que la recuperación de los servicios requería apagar y reiniciar algunos sistemas.

Las interrupciones afectaron a herramientas de la Agencia de Servicios Agrícolas (FSA), encargada de gestionar préstamos y ayudas al sector, y al programa ProTracts del Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS).

Por el momento, las autoridades no han identificado públicamente a los responsables de la intrusión ni han precisado si los atacantes llegaron a extraer información de los sistemas.

El incidente se produce en medio de una cadena de fallos tecnológicos registrados durante la última semana en distintas instituciones y empresas estadounidenses.

Entre ellos figura la interrupción del sistema de control aéreo de la Administración Federal de Aviación (FAA) el pasado 13 de noviembre, que obligó a paralizar durante casi cinco horas las salidas de vuelos en todo el país y afectó a más de 18.000 vuelos y un millón de pasajeros.

PUBLICIDAD

Las autoridades atribuyeron el problema a un fallo en un enrutador instalado durante la modernización de la red de comunicaciones. EFE

dte/