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Tokio, 20 nov (EFE).- Los presidentes de Perú y Chile, Keiko Fujimori y José Antonio Kast, mantuvieron este viernes sendas cumbres con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, así como un encuentro con los emperadores y otro con empresarios, en el tramo final de sus giras por Asia.

La visita de Fujimori y Kast a Japón, la primera de ambos, tuvo lugar después de que los dos participaran en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la ciudad china de Shenzhen.

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En el caso de la mandataria peruana, que tiene raíces japonesas, se reunió con la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, en un encuentro en el que buscó aprender lecciones de la forma en que la capital nipona hace frente a desastres naturales.

Posteriormente, realizó un discurso durante un seminario de negocios en el que dijo estar "preocupada por los meses que vendrán", en referencia al fenómeno climático de El Niño, que según las autoridades meteorológicas peruanas tendrá una magnitud extraordinaria en las costas del país hasta febrero de 2027.

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Fujimori agradeció la ayuda del archipiélago en la construcción de defensas ribereñas y dijo que el país va a recibir 10 millones de dólares en maquinarias para hacer frente a los efectos de El Niño.

Ante Takaichi, la líder peruana animó a las autoridades japonesas a que consideren a su país como la "puerta de entrada a Sudamérica" en materia comercial: "Qué importante es mantener estos espacios de apertura comercial, de generación de oportunidades, tanto para Japón como para Perú", dijo.

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En el marco de esta gira, la jefa de Estado de Perú firmó una batería de documentos y acuerdos de cooperación, desde gestión de desastres hasta minerales críticos.

Durante la jornada, Fujimori también visitó en el Palacio Imperial al emperador de Japón, Naruhito, quien le recibió con una bienvenida en español. La familia imperial también recibió a Kast y la primera dama de Chile, Pía Adriasola.

Kast, durante su cumbre con Takaichi tras una ceremonia de bienvenida, transmitió a la primera ministra japonesa una invitación para visitar Santiago de Chile, de cara al 130 aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos países.

En el marco de este encuentro, ambos países "lograron avances en diversas áreas de cooperación", destacó Takaichi. La delegación chilena acordó con el gabinete japonés fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos, un proyecto conjunto de tecnologías de próxima generación y una mayor cooperación en defensa.

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Horas antes, Kast urgió a las empresas japonesas a invertir en el país latinoamericano: "Hoy no basta con extraer y exportar, queremos procesar, refinar y agregar valor en Chile con socios japoneses. Nosotros ponemos la materia prima, ustedes ponen el capital y juntos nos hacemos famosos", dijo en un desayuno empresarial. EFE

(foto)(vídeo)