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El líder del partido Yashar y encargado de formar Gobierno en Israel, Gadi Eisenkot, ha señalado este viernes que no descarta un Gobierno de unidad con miembros del Likud, del primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, insistiendo en todo caso en que trabaja para lograr una coalición "amplia" y señalar que maneja distintas vías para conformar un Ejecutivo.

"Tengo la intención de seguir intentando conseguir avances en cada una de las vías que tenemos abiertas para formar una coalición, tan amplia como sea posible", ha señalado Eisenkot, quien ha avisado de que las negociaciones no se van a "prolongar indefinidamente", ni se trata "de ganar tiempo". "Cuando llegue el momento adecuado, presentaré ante la Knesset para su aprobación un nuevo Gobierno, sólido y eficaz, encabezado por mí", ha indicado.

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En medio de las negociaciones, tanto con los partidos de su bloque como con las formaciones árabes Lista Conjunta y Raam y formaciones ultraortodoxa, Eisenkot no ha descartado la posibilidad de pactar un Ejecutivo de unidad que cuente con miembros del Likud, pese a su voluntad declarada de dar carpetazo a la era de Netanyahu.

Así ha dicho que su partido mantiene "un diálogo serio con los partidos ultraortodoxos", centrada en los intereses comunes relativos a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y sobre la cuestión del reclutamiento de ultraortodoxos.

"No se trata de 'hacer cuadrar el círculo' ni de 'arriar la bandera' en la cuestión del servicio militar, sino de elaborar un marco basado en los principios del modelo de servicio igualitario para todos los israelíes", ha defendido.

Sobre los contactos con el Likud, en el escenario de un Ejecutivo de unidad, ha señalado que "existe una gran distancia entre la retórica y los hechos", apuntando que la unidad no debe ser un acuerdo político sino "la expresión de una relación basada en valores compartidos". "Quien ignora esto falta a la verdad y engaña a un sector de la ciudadanía que, efectivamente y de todo corazón, desearía ver unidad", ha asegurado.

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"Aun así, tengo la intención de dar una nueva oportunidad a esta vía. Debemos intentar convencer a los miembros del Likud de que estén a la altura de la gravedad del momento histórico", ha asegurado, apuntando a esta opción, defendiendo que su intención es "seguir intentando conseguir avances en cada una de las vías abiertas para formar una coalición, tan amplia como sea posible".

Las elecciones del pasado 27 de octubre propiciaron una mayoría alternativa a Netanyahu, aunque para ello el bloque que lidera el ex jefe del Estado Mayor tendrá que pactar con fuerzas árabes, mientras que se han abierto vías alternativas con formaciones de ultraortodoxos o miembros del Likud para conseguir los 61 escaños que dan la mayoría en la Knesset.

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