20/11/2026 Economía/Gastro.- La mexicana Luciana Abbud gana la undécima edición del Cinco Jotas Cooking Challenge 2026. La mexicana Luciana Abbud ha ganado en San Sebastián la undécima edición del certamen Cinco Jotas Cooking Challenge 2026. El jurado, presidido por el chef Pedro Subijana, la ha premiado por su plato 'Origen' con una beca de estudios en Basque Culinary Center de la capital guipuzcoana. ECONOMIA PAÍS VASCO ESPAÑA EUROPA GUIPÚZCOA CINCO JOTAS/BCC

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La mexicana Luciana Abbud ha ganado en San Sebastián la undécima edición del certamen Cinco Jotas Cooking Challenge 2026. El jurado, presidido por el chef Pedro Subijana, la ha premiado por su plato 'Origen' con una beca de estudios en Basque Culinary Center de la capital guipuzcoana.

En total cinco jóvenes talentos de la gastronomía han presentado sus propuestas culinarias inspiradas en la colección navideña de Cinco Jotas 'El templo del Jamón Cinco Jotas', creada por el artista Ignasi Monreal, explorando nuevas formas de reinterpretar el producto a través del arte, la creatividad y la innovación gastronómica.

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Luciana Abbud, procedente de México, se ha alzado con el galardón de este certamen gracias a su creación 'Origen'. La gran final se ha celebrado en Basque Culinary Center, en San Sebastián, donde cinco jóvenes promesas de la gastronomía han presentado sus propuestas ante un jurado presidido por el chef Pedro Subijana, del restaurante Akelarre, distinguido con tres estrellas Michelin.

Junto a él han formado parte del jurado César González, director de ¡Hola! Cocina y ¡Hola! Viajes; María Castro, directora de Comunicación de Cinco Jotas; y Jonathan Pommerenk, Chef-investigador de GOe Tech Center.

El reto en esta undécima edición, presentada un año más por la periodista Ainhoa Arbizu, ha girado en torno al origen del jamón y su elaboración en bodega. La propuesta invitó a los participantes a trasladar este universo visual de la colección de Monreal al lenguaje gastronómico.

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La convocatoria ha contado con más de 76 aspirantes, de entre los que el jurado seleccionó a cinco finalistas procedentes de Tenerife, Perú, México y Mallorca. Sus recetas, 'Al Temple' de Carlos Mesa; 'Cinco Jotas: Da natura a escultura' de Kamila Armas; 'Origen' de Luciana Abbud; 'Las Vísperas' de Miranda Rivera; y 'Volver a Sentir' de Paula Pérez, han reflejado "distintas culturas e influencias gastronómicas", según el jurado.

En su receta ganadora, Abbud se ha inspirado en el nido como símbolo de protección y origen. Su propuesta consiste en un nido crujiente de finos espaguetis de patata que envuelve una yema de huevo cocinada a la brasa, con una salsa de chorizo Cinco Jotas en su interior, acompañada de chorizo crujiente y su propia grasa aromática.

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Subijana ha reconocido que "la elección de la receta ganadora no ha sido sencilla", dado "el alto nivel de las propuestas" presentadas. "En un concurso gastronómico intervienen muchos factores, pero, por encima de todo, lo que importa es lo que está en el plato", ha destacado.

Por otro lado, Kamila Armas, de Perú, ha obtenido el premio a la receta con más interacciones en redes sociales con una propuesta inspirada en la escultura renacentista.