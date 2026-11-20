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Podemos quiere impulsar desde el Congreso de los Diputados la creación de una Indicación Geográfica Protegida (IGP) Anchoa del Cantábrico para proteger el empleo y la industria conservera de la región.

De esta forma, la formación recupera una reivindicación que ya defendió en 2018 en el Parlamento autonómico y con la que denuncia la utilización del nombre de anchoa del Cantábrico "para comercializar productos cuya materia prima y elaboración pueden proceder de otros países".

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Para el cabeza de la lista de Podemos para el Congreso, Pablo Gómez, con este distintivo IGP se garantiza el origen del pescado y su elaboración en conserveras de Cantabria y las comunidades del norte.

"No puede ser que un producto pescado en el caladero del Sáhara, elaborado en Perú y envasado en Madrid pueda acabar vendiéndose bajo una denominación que evoca el prestigio de nuestra industria conservera", ha afirmado.

También ha remarcado que "el problema" de esta industria va mucho más allá del etiquetado". Así ha aludido a un informe del sindicato CCOO de 2020 que cifró en alrededor de 2.000 los empleos que el sector conservero cántabro había perdido durante la década anterior.

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El documento alertaba además "de la externalización de distintas fases del proceso productivo, que habían dejado de realizarse en las fábricas cántabras para trasladarse a otros países".

Gómez ha resaltado que la industria conservera "es una actividad económica fundamental para las comarcas orientales de Cantabria, especialmente para Santoña, Laredo, Colindres y Castro Urdiales". En su criterio, "la importancia económica del sector sigue siendo considerable" y representa, además de tradición y conocimiento, actividad económica y miles de puestos de trabajo directos e indirectos.

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Por otro lado, ha mencionado que las organizaciones de consumidores ya han advertido de la denominación 'anchoa del Cantábrico' no garantiza que el pescado haya sido capturado en estas aguas y que pueden comercializarse bajo ese nombre conservas elaboradas con anchoas procedentes de otros caladeros. Así lo apuntó "la OCU en 2019".

Finalmente, ha opinado que esta situación "genera confusión entre los consumidores y perjudica a las empresas que mantienen su actividad pesquera y conservera vinculada al territorio".