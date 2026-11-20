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Tokio, 20 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajaba más de un 3,7 % en la apertura de este viernes, en medio de fuertes caídas en el sector tecnológico como la registrada por Softbank (-11 %), arrastradas por la caída de la bolsa estadounidense la víspera.

Una media hora después de la apertura, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, caía 2.202 puntos, hasta ubicarse en 57.241,40 unidades.

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El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, descendía por su parte un 2,34 %, o 89,48 puntos, hasta los 3.732,99 enteros. EFE