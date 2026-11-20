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Buenos Aires, 19 nov (EFE).- El Congreso argentino aprobó este jueves la adhesión del país sudamericano al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PTC), que responde a un acuerdo firmado en 1970 con Estados Unidos y al cual Argentina evitó plegarse durante 56 años debido al reclamo de los laboratorios nacionales.

La adhesión del tratado que facilita los trámites para proteger invenciones internacionales en más de 150 países fue aprobado en el Senado argentino por 47 votos a favor, 22 en contra y ninguna abstención.

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Se completó así el trámite parlamentario de incorporación al sistema administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), uno de los compromisos asumidos por el presidente Javier Milei en la firma de un acuerdo comercial con Estados Unidos el pasado febrero.

El Ejecutivo argentino impulsó la ratificación parlamentaria del tratado de cooperación de patentes bajo el argumento de que el mismo permitirá adecuar las reglas de propiedad intelectual del país a los estándares exigidos por sus socios comerciales y facilitará su integración al comercio internacional.

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Argentina había firmado su adhesión al tratado de cooperación de patentes en 1970 y el Senado había aprobado su ratificación en 1998, pero desde entonces había quedado pendiente su tratamiento en la Cámara de Diputados, que finalmente lo aprobó con modificaciones el pasado 27 de agosto.

El proyecto regresó al Senado debido a las modificaciones introducidas por los diputados, que actualizaron el texto aprobado en 1998 al excluir el capítulo II del tratado, referido al procedimiento de examen preliminar internacional de las solicitudes de patentes.

El sector farmacéutico local se opuso con firmeza a la incorporación de ese capitulo, por considerar que podía facilitar el acceso de medicamentos extranjeros al mercado local, demorar la aparición de genéricos locales y, como consecuencia, encarecer los precios de los medicamentos. EFE

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