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Seúl, 20 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, caía en torno al 3,5 % en la apertura de este viernes, en línea con el cierre en rojo en Wall Street, pese al exitoso debut de la tecnológica Anthropic, creadora del asistente de inteligencia artificial (IA) Claude, en EE.UU..

Una media hora después del inicio de operaciones, el indicador bajaba un 3,68 %, o 189,07 puntos, hasta los 4.948,82 enteros. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, hacía lo propio con un declive del 3,51 %, o 24,04 puntos, hasta las 660,77 unidades.

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El descenso del parqué surcoreano sucede después de que la Bolsa estadounidense registrara pérdidas la víspera, incluyendo un descenso del 2,25 en el índice tecnológico Nasdaq, pese a que la tecnológica Anthropic terminó la sesión con una subida del 17 %. EFE