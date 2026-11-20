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San Salvador, 19 nov (EFE).- Dos aspirantes a la Presidencia de El Salvador por los partidos minoritarios Concertación Nacional (PCN) y Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) inscribieron este jueves sus candidaturas para participar en las elecciones generales de 2027, en las que compiten contra el presidente Nayib Bukele, que busca un tercer mandato consecutivo.

Se trata de la dupla integrada por Alirio García Flamenco y Mauricio Vilanova, como aspirante a la Vicepresidencia, por el PCN.

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Además de la fórmula compuesta por Orlando del Cid y Josué Muñoz, aspirante a la Vicepresidencia, por el FPS.

Los candidatos acudieron a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en San Salvador, que este jueves luce abarrotada de periodistas de la prensa local y extranjera ante la llegada del presidente Bukele, que se inscribirá al filo del cierre del plazo para este proceso.

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El mandatario salvadoreño parte como favorito para ganar los comicios de febrero del próximo año y lograr un tercer mandato consecutivo, que es posible por una reforma a la Constitución en la que también se modificó de cinco a seis años el período presidencial.

El proceso de inscripción de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia salvadoreña, cuyos aspirantes deben presentarse en persona, comenzó el pasado 9 de octubre y concluye a la medianoche de este jueves.

Los aspirantes la Presidencia y Vicepresidencia de los partidos de la oposición Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) y la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) inscribieron sus candidaturas el martes y miércoles, respectivamente.

Con estas inscripciones serán cinco partidos políticos, incluyendo la formación gobernante, Nuevas Ideas (NI) con Bukele, los que compiten por la Presidencia de El Salvador.

De acuerdo con la presidenta del TSE, Roxana Soriano, en la jornada electoral programada para el 28 de febrero de 2027 se elegirán un total de 582 cargos de elección popular, entre ellos el presidente y vicepresidente, y 60 diputados a la Asamblea Legislativa. EFE

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