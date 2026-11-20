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Nueva York, 19 nov (EFE).- Periodistas de Colombia, Birmania, Líbano, Hungría, El Salvador y Eritrea fueron reconocidos este jueves en Nueva York durante la gala anual del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) por su trabajo en contextos de persecución, encarcelamiento, amenazas y exilio.

Entre los galardonados figuran la periodista colombiana Estefany Rodríguez, detenida durante más de dos semanas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos y la libanesa Christina Assi, que perdió una pierna en un ataque contra un grupo de periodistas en la frontera entre Israel y Líbano.

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Assi señaló al recoger el premio que al ataque con proyectiles de tanque israelíes fue "una advertencia" de lo que estaba por venir: "Más de 200 periodistas han muerto en Líbano y Gaza. No se trata solo de una cifra, eran seres humanos con familia y un futuro".

"¿Dónde está la justicia? ¿Quién responderá por el ataque que cambió mi vida? A las organizaciones de los medios de comunicación les digo: háganlo mejor, apoyen a los periodistas y exijan rendición de cuentas, especialmente cuando resulta políticamente incómodo", continuó.

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También fue premiado el reportero de investigación húngaro Szabolcs Panyi, acusado de espionaje tras sus investigaciones sobre la influencia rusa, y que señaló que la pérdida progresiva de libertades en un país que forma parte de la Unión Europea debe servir de "aviso" para otras sociedades democráticas.

Mientras, Rodríguez relató su experiencia tras ser detenida por agentes federales de inmigración en Nashville (Tennessee) en marzo de 2026 y permanecer recluida durante más de dos semanas en diversos centros de Alabama y Luisiana.

"Verme allí en una celda fría, aislada, me hizo sentir muy vulnerable. Estaba viviendo en carne propia el peor reportaje de mi vida", rememoró al recoger el premio.

El CPJ también distinguió a los llamados Eritrea 16, un grupo de periodistas detenidos a partir de 2001, cuando el Gobierno eritreo clausuró los medios independientes del país. Los que permanecen encarcelados siguen sin haber sido juzgados y se encuentran incomunicados.

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También fue galardonado fotoperiodista birmano Sai Zaw Thaike, condenado en 2023 a veinte años de trabajos forzados por cubrir las consecuencias del ciclón Mocha en la región de Rakáin y el impacto sobre la minoría rohingyá.

Además, el premio Gwen Ifill de Libertad de Prensa recayó en el periodista salvadoreño Carlos Dada, cofundador del periódico digital El Faro, cuyas investigaciones sobre corrupción, violencia y abusos de poder lo han convertido en uno de los medios de referencia de Centroamérica, destaca el CPJ.

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Dada y su redacción trabajan desde el exilio en Costa Rica desde 2023, en medio de las presiones del Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, contra el medio.

"Seguiremos publicando los abusos de poder", dijo Dada, que enfatizó que Bukele es "el modelo para un nuevo autoritarismo" que realidad es "dictadura, concentración de poder y falta de estado de derecho".

El evento contó también con la participación de Sebastien Lai, hijo del hongkonés Jimmy Lai, fundador del desaparecido periódico Apple Daily, y que pidió la liberación de su padre, condenado el pasado febrero a 20 años de prisión.

Según el CPJ, 129 periodistas y trabajadores de medios murieron en 2025 en todo el mundo, la cifra más alta desde que la organización comenzó a recopilar estos datos en 1992. EFE

(foto)