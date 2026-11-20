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Naciones Unidas, 20 nov (EFE).- El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, avanzó este viernes que el Consejo de Seguridad sigue sin llegar a un consenso para proponer al nuevo secretario general tras un nuevo sondeo.

"Desafortunadamente, no hay consenso todavía", declaró Waltz a la prensa a su salida del Consejo de Seguridad, el resultado de cuya reunión es confidencial.

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El embajador estadounidense aseguró que el Consejo seguirá trabajando para intentar encontrar a un candidato de consenso que suceda al portugués António Guterres, cuyo mandato concluye el próximo 31 de diciembre.

Además, Waltz invitó a los candidatos con menos apoyos a retirarse de la carrera para favorecer que se llegue antes a un acuerdo: "Puede que haya llegado el momento de que algunas personas se echen a un lado".

"Agradecemos a quienes se han presentado, han expuesto su visión y han buscado el apoyo del Consejo y del conjunto de los Estados miembros. Pero, si no lo han conseguido, creemos que probablemente haya llegado el momento de retirarse y dejar que el Consejo considere un número más reducido de candidaturas a las que brindar su apoyo", dijo.

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Waltz afirmó que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, vería "con buenos ojos" y "alentaría" que surgiera una candidatura de América Latina: "Queremos que así sea".

El órgano de paz de la ONU acogió el noveno sondeo de candidatos para suceder a Guterres.

Este fue la segunda vez, de todas las rondas de votación, que se produjo por el sistema de colores, en el que los cinco miembros permanentes (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido) emiten sus consideraciones en una papeleta de un color diferente al de los otros diez.

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Este formato permite conocer si alguna de las cinco potencias veta alguna de las candidaturas, lo que impide que el Consejo la proponga a la Asamblea General.

La última vez que se celebró esta ronda de votación, todas las candidatura recibieron al menos dos votos en contra de los países con derecho a veto, incluida la costarricense Rebeca Grynspan, favorita hasta la fecha. EFE