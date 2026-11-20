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Viena/Bucarest/Budapest, 20 nov (EFE).- Miles de personas salieron este viernes a las calles de Viena para protestar contra la "militarización" en Europa y los recortes en el sector de la educación en Austria, al tiempo que se solidarizaron con las manifestaciones de jóvenes en numerosos países del Viejo Continente.

La marcha pacífica empezó a primera hora de la tarde en la estación ferroviaria de Westbahnhof y terminó en el centro de la ciudad, con proclamas a favor de Palestina, antifascistas, anticapitalistas y gritos como "Una solución: la revolución".

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Aunque los movimientos estudiantiles encabezaron la manifestación vienesa, decenas de organizaciones locales se sumaron a la convocatoria, como Attac, Solidaridad con Palestina (Solidarität Palästina) o la Juventud Socialista de Austria, así como activistas climáticos —entre ellos Fridays for Future— y defensores del feminismo y de los derechos del colectivo LGBTIQ+.

La protesta, que reunió hasta 3.000 personas según un comunicado de la organización, coincide con movilizaciones en otros países europeos -entre ellos España, Francia, Suiza, Alemania o Italia-, promovidas bajo el lema 'Por nuestro futuro, en contra de sus guerras' por movimientos como Youth Strike Now, StopReArmEurope o #GenZRegelt.

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"Los recortes en el gasto social, las políticas de austeridad y la crisis del coste de vida" están movilizando y uniendo a ciudadanos de diferentes edades e intereses, que al mismo tiempo ven de manera crítica el "rearme de la Unión Europea", explica a EFE Max Hollweg, de la ONG Attac.

"Vemos recortes y una reducción del gasto social, y no vemos políticas climáticas. Pero por todas partes vemos un gasto militar sin precedentes y la militarización de nuestras sociedades. Esta experiencia compartida ha dado lugar a una movilización europea común en favor del futuro y en contra de las guerras", añade el activista, de 34 años.

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Por su parte, Franziska, también de 34 años y miembro de Solidaridad con Palestina, considera que "la juventud se ha politizado" en los últimos años a raíz de la situación en la Franja de Gaza o en Ucrania: "Debemos establecer vínculos entre los distintos tipos de activistas, del movimiento ecologista o antimilitarista, por ejemplo, para, en última instancia, entender que se trata de una lucha antiimperialista", valora.

«La militarización de nuestra sociedad con el fin de prolongar las guerras hipoteca el futuro de la juventud. En los últimos tres años, los jóvenes han comenzado a participar activamente en la política y, por consiguiente, se han vuelto más receptivos a una perspectiva global y a un llamamiento a actuar", agrega.

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Selina, estudiante de Psicología de 25 años, cree que la movilización en Austria ha llegado impulsada por los movimientos estudiantiles en Francia y Alemania: "Francia fue un empujón y creo que hay muchos países que quieren participar en este movimiento. Es un problema internacional, así que necesita soluciones internacionales", explica.

La manifestación de esta tarde transcurrió pacíficamente y sin incidentes, después de que por la mañana la Policía dispersara con gas pimienta otra protesta de centenares de jóvenes contra los recortes presupuestarios en las universidades públicas y contra el gasto militar, y arrestara a varias personas.

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Durante la marcha matutina, convocada por el sindicato de estudiantes bajo el mismo lema que la de la tarde, los manifestantes lanzaron consignas contra la Policía y a favor de Palestina.

Las consignas anticapitalistas, antimilitaristas, socialistas, antifascistas y en apoyo a Palestina fueron coreadas asimismo en Bucarest por los cerca de doscientos manifestantes congregados en la plaza de la Universidad para exigir que se destine el 6 % del producto interior bruto (PIB) a la educación.

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"Bienestar social, no militarización", "¡Los partidos cambian, la austeridad permanece!", "¡Policía por todas partes, justicia en ninguna!" o "Una población sin educación es perfecta para el Ejército" se leían en las pancartas portadas por los jóvenes, que se sumaron así a los citados movimientos europeos.

En Budapest, centenares de jóvenes se unieron a la huelga europea de estudiantes para pedir más seguridad laboral, aumento de sueldos, viviendas y alquileres más baratos, y protestar contra el armamentismo, según la convocatoria del evento.

Convocados por la organización Jóvenes Solidarios, los participantes -en su gran mayoría estudiantes de secundaria y universidad- cruzaron el centro de la capital húngara para expresar su "descontento" y "alzar la voz por una sociedad libre, democrática y solidaria". EFE

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(foto) (vídeo)