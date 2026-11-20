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San Salvador, 20 nov (EFE).- Dos soldados de El Salvador murieron y otros dos resultados heridos "por una detonación" mientras trabajan con material explosivo en un campamento en Haití, informó este viernes la Fuerza Armada salvadoreña.

Los dos heridos "están recibiendo atención médica", agregó la Fuerza Armada -en un mensaje en X- que no precisa más detalles del suceso.

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Más de 2.000 militares salvadoreños se encuentran en Haití para la búsqueda de cuatro soldados emboscados y desaparecidos desde el pasado 18 de octubre y cuyo paradero aún es desconocido, y en este contexto han apoyado en operaciones contra las pandillas y la recuperación de territorios. EFE