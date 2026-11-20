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Getafe (España), 20 nov (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este viernes que el Atlético de Madrid es "uno de los mejores equipos de Europa" y reconoció la enorme diferencia de potencial entre ambos conjuntos, aunque apeló a la ambición de sus futbolistas para intentar derrotar este domingo al equipo dirigido por Diego Simeone.

"El Atlético es un grandísimo equipo que ha crecido muchísimo durante los últimos años. Tiene jugadores extraordinarios y una plantilla increíble. Va a ser un partido muy difícil, como cada temporada. Venimos de un descanso que nos ha venido bien para analizar errores, sobre todo a nivel de solidez", declaró en rueda de prensa previa al encuentro correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports.

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Bordalás insistió en la necesidad de recuperar la consistencia defensiva y mantener la concentración durante todo el encuentro ante un rival con numerosas alternativas ofensivas.

"No te puedes relajar ni un instante porque enfrente tienes a un gran equipo, con jugadores verticales, muy bien dotados y con gol. Tienen los goles muy repartidos. El equipo tiene que mantener el nivel durante los 95 minutos que dura un partido", señaló.

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También reconoció la distancia entre entre ambos equipos en todos los aspectos, aunque reclamó ambición a sus futbolistas para intentar sorprender al Atlético.

"Tenemos que ser conscientes de la diferencia, no sólo a nivel económico, también de plantilla, de club y de historia. Las dificultades son muy grandes. Tenemos que manejar todas las facetas del juego, vivir el partido con un nivel de atención y alerta muy alto y, a nivel ofensivo, ser osados y atrevidos, conscientes de que jugamos en casa", explicó.

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En cambio, Bordalás lamentó las ausencias de Nemanja Gudelj (sancionado) y de Christantus Uche (lesionado), al que consideró uno de los futbolistas más importantes de su plantilla aunque dejó claro que no es momento "para lamentarse" pese a que es consciente de que el Getafe tiene "déficit de puntos" en la Liga.

"Van pasando las jornadas y las dificultades son muy grandes. Veo a los jugadores responsabilizados y tengo máxima confianza en el equipo. No podemos pensar en dar descanso a jugadores salvo que haya un riesgo inminente de lesión. No nos podemos permitir ese lujo. Hay que sumar cuanto antes porque va a ser una temporada de mucha dificultad", manifestó.

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Asimismo, valoró positivamente el parón internacional, que ha permitido a sus jugadores recuperar fuerzas y analizar los errores de las últimas jornadas: "A todos nos viene bien. No solo a nivel físico. Sobre todo a nivel mental para analizar, visualizar, hacer un repaso de lo anterior. Ver dónde podemos incidir o mejorar. Los jugadores necesitan resetear la mente y olvidarse cuanto antes de las cosas malas y centrarnos en lo positivo e intentar recargar y mejorar a nivel físico porque es una temporada de mucho desgaste", declaró.

Además, recordó que muchos de sus jugadores "han tenido que jugar prácticamente todo" y que otros no pudieron completar la pretemporada, algo que no es "sencillo para nadie".

"No miramos el calendario, miramos lo inmediato que es el partido contra el Atlético. Sabemos que tenemos que mejorar muchas cosas y aspectos. Trabajamos para ello. El equipo es consciente de ello y los jugadores también. No miramos más allá. Cada partido lo afrontaremos con el máximo interés y ahora tenemos un partido muy difícil. El Atlético está en un buen momento, tiene un equipo enorme, muchas alternativas", culminó. EFE

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