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Moscú, 20 nov (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, concedió este viernes un premio estatal por su labor humanitaria en su 80 cumpleaños al patriarca ortodoxo Kiril, un firme defensor de la guerra en Ucrania.

El decreto presidencial destaca "los extraordinarios logros en el terreno humanitario del patriarca Kiril", quien también fue felicitado por el primer ministro, Mijaíl Mishustin.

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Tradicionalmente, Putin se acerca a la sede de la Iglesia Ortodoxa Rusa y regala un ramo de flores al jefe de la Iglesia, que ostenta ese cargo desde la muerte de Alexis en 2009, aunque hoy se encuentra de visita oficial a Tayikistán.

Kiril, que nació en Leningrado, como el jefe del Kremlin, ha apoyado fielmente en los últimos 17 años las principales decisiones del Kremlin en política interior o exterior, sea la controvertida reforma constitucional; la lucha contra el aborto o la inmigración; la anexión de la península ucraniana de Crimea o las guerras en Siria y Ucrania.

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"Rusia nunca atacó a nadie. Es increíble que un país tan grande y poderoso nunca haya atacado a nadie, sólo defendió sus fronteras", dijo en una ocasión tras el comienzo de la conocida como 'operación militar especial' en 2022.

De hecho, en unas declaraciones muy criticadas por las organizaciones de derechos humanos, prometió el perdón de todos los pecados a los caídos en acción en Ucrania.

"Toda la experiencia vivida por nuestro país es la más convincente prueba de que Dios está con nosotros. ¿Un presidente ortodoxo procedente de los servicios secretos? (...) Desde los tiempos de los zares, un cristiano ordodoxo está por primera vez al frente de nuestro Estado. Un hombre moderno, muy bien educado y firmemente decidido en la defensa de nuestra Patria", aseguró.

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La Iglesia se convirtió en uno de los pilares del Kremlin desde que Putin, un creyente confeso, asumiera el poder en el año 2000. A cambio, Putin aprobó la devolución a la Iglesia de numerosas edificaciones y propiedades confiscadas por las autoridades soviéticas, lo que ha llevado a sus críticos a acusarle de enriquecerse y de servilismo.

Kiril, cuyo padre supuestamente bautizó en tiempos soviéticos a Putin, ha llamado a los rusos en sus homilías a cerrar filas con el Kremlin y el Ejército ruso en su guerra santa con el "Anticristo", es decir, con el Gobierno ucraniano y sus patrocinadores occidentales. El patriarca ya había considerado "guerra santa" la intervención militar rusa en Siria (2015).

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Entre sus mayores logros figura la reunión que mantuvo en 2016 con el papa Francisco en Cuba, mientras, debido a su apoyo a la guerra, la Iglesia Ortodoxa ucraniana decidió romper lazos con el Patriarcado de Moscú.