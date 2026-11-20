Guardar

Madrid, 20 nov (EFE).-

Bruselas.- La Unión Europea y el Reino Unido dieron por concluidas las negociaciones de tres acuerdos sobre comercio agroalimentario, mercados de carbono y movilidad juvenil, pero siguen sin pactar las tasas universitarias de sus estudiantes, para las que se dieron seis meses de plazo.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Bruselas.- El primer ministro británico, Andy Burnham, aseguró que los acuerdos suscritos este viernes con la Unión Europea (UE) aportarán hasta un 0,5 % al PIB del Reino Unido, unos 17.000 millones de libras, y destacó que éstos llegan tras "una década de deriva y división".

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Bruselas.- Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, del Consejo Europeo, António Costa, y el primer ministro británico, Andy Burnham, condenaron este viernes unánimemente dos posibles incursiones de objetos no identificados en el espacio aéreo de Polonia, ocurridas durante una masiva ofensiva rusa contra Ucrania.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Járkov.- Al menos ocho personas han perdido la vida y más de 30 han resultado heridas en los ataques con misiles y drones rusos perpetrados durante la noche en toda Ucrania, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, .

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Antalya.- Un grupo de países liderados por Francia y Panamá hicieron este viernes un alegato en el último tramo de la Cumbre del Clima de Antalya (COP31) para que el texto definitivo, que se prevé que se discuta mañana -fuera del plazo oficial-, incluya el abandono de las energías fósiles.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Génova, Milán, Roma, Bolonia (Italia).- Decenas de miles de trabajadores y estudiantes han salido a las calles en las principales ciudades de Italia para participar en las manifestaciones de la jornada de huelga general convocada por el mayor sindicato del país, CGIL, y otras centrales en protesta por la carestía de la vida y en contra de los presupuestos generales del Gobierno de Giorgia Meloni.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Berlín.- Distintos movimientos juveniles han convocado para este viernes protestas de diversas temáticas en toda Alemania, ante el temor de la Policía de que se repitan los disturbios registrados hace tres semanas tras manifestaciones similares y que dejaron más de un centenar de agentes heridos y una cincuentena de detenidos sólo en Fráncfort.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Viena.- Cientos de estudiantes han protestado este viernes en Viena contra los recortes presupuestarios en las Universidades públicas y contra el gasto militar, en una manifestación que fue disuelta por la Policía tras apenas una hora y en la que los agentes usaron gas pimienta y arrestaron a varias personas.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

París.- El ex primer ministro francés Dominique de Villepin formalizó este viernes su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027, tras denunciar el deterioro de la situación política, económica y social del país, y advirtió del riesgo de una "guerra civil" en caso de que la ultraderechista Marine Le Pen llegue al Elíseo.

(Vídeo)(Foto)

Fráncfort (Alemania).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, consideró que la entidad refuerza el papel internacional del euro y quiere garantizar que las líneas swap de intercambio de divisas sean más accesibles para proteger a la zona euro ante las tensiones comerciales.

(Vídeo)(Foto)

Madrid.- La Audiencia Nacional española ha acordado dejar en libertad con medidas cautelares al filántropo James 'Fergie' Cox Chambers Jr., al reconocer Estados Unidos errores "sustanciales e involuntarios" en la traducción de documentos utilizados para sustentar su petición de extradición contra él.

(Vídeo)(Foto)

Skopie.- Decenas de ciudadanos y activistas se han concentrado este viernes frente al edificio del Gobierno en Skopje, la capital de Macedonia del Norte, para protestar contra los feminicidios y exigir medidas que garanticen la seguridad de las mujeres. La iniciativa ciudadana "Ni una más" denuncia que siete mujeres han sido asesinadas brutalmente en el último año y que los casos denunciados de violencia doméstica han aumentado un 70 %.

(Vídeo)(Foto)

Quito.- Detrás del escenario del Teatro Nacional Sucre de Quito, entre camerinos, poleas y telones, se esconde historias que habitualmente permanecen fuera de la mirada del público y que ahora pueden descubrirse a través de un recorrido sonoro con el que este emblemático espacio cultural de Ecuador celebra sus 140 años de existencia.

(Vídeo)(Foto)

EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.