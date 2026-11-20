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El 19 de octubre es una fecha que desgraciadamente Alba Silva y Sergio Rico no podrán olvidar jamás. Ese día se encontraban cenando en compañía de sus dos hijos -Carla (2) y Sergio Jr, de 3 meses- y la madre de la influencer en su casa, situada en una exclusiva urbanización privada en Bollullos de la Mitación (Sevilla), cuando unos encapuchados armados asaltaban la vivienda y, tras amenazarles y agredirles, les robaban todos sus objetos de valor a excepción de la alianza de boda de la sevillana, que lograba rota en lágrimas que los ladrones se la devolviesen por su valor sentimental.

Una pesadilla y un suceso tan traumático -en palabras de la creadora de contenido- que ha hecho que la pareja abandone su residencia y se instale en otro lugar junto a su familia, incapaces de volver a revivir todo lo que sucedió y el miedo que padecieron por la violencia de los asaltantes, que por el momento no habrían sido detenidos.

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Sin embargo, la vida tiene que seguir y este jueves Alba y Sergio han reaparecido en el Salón Internacional del Caballo de Sevilla (SICAB) y, mientras el futbolista ha preferido no atender a la prensa, su mujer ha roto su silencio y, tras desvelar cómo se encuentran, ha hecho un llamamiento público para que nadie más tenga que pasar por lo que han pasado ellos.

"Estamos bien. Bueno, intentando retomar un poquito la vida, la rutina y volver a la normalidad y nada, tirar para adelante que es lo único que queda" ha confesado, explicando que si decidió sentarse en el plató de '¡De Viernes!' días después del robo para relatar lo ocurrido fue "para contar la versión real de lo que había pasado ya que todo el mundo estaba hablando".

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"Y, al final, creo que era importante esclarecerlo y creo que, por lo menos, ha servido para dar voz a algo que está pasando en España, mucho más a menudo de lo que pensamos y que es algo importante, que se den, pues, a endurecer las leyes, de tal manera que esta gente pague por lo que están haciendo. No solo en las casas, sino en miles, en un montón de casas, a raíz de esto me ha escrito un montón de gente preguntándome y diciéndome que han vivido por lo mismo, siendo personas privadas, sin ser personajes públicos, y yo creo que hay que poner algún remedio a esto" ha expresado rotunda.

"Estamos viviendo una epidemia de robo, España está fatal, yo he escuchado por ahí que España es un lugar seguro y no estoy en absoluto de acuerdo después de haber escuchado todo lo que he escuchado" ha sentenciado, pidiendo públicamente que las autoridades tomen medida para que cese esta oleada de violencia.

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