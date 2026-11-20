Nueva Delhi, 20 nov (EFE).- La Oficina de Control de Narcóticos (NCB) de la India, en coordinación con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), desarticuló una red que utilizaba aplicaciones de mensajería como WhatsApp para enviar opioides y drogas psicotrópicas a compradores estadounidenses, en una operación que se ha saldado con seis detenidos.
"La red operaba a través de plataformas digitales, incluyendo Telegram y WhatsApp, y utilizaba Google Sheets para la gestión de pedidos. Se explotaron canales postales, incluyendo envíos directos (drop-shipping), para las entregas, mientras que para las transacciones financieras se utilizaron pagos digitales, criptomonedas y redes 'hawala'(transferencias de confianza al margen del sistema bancario)", informó la NCB de la India.
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Las autoridades indias arrestaron a seis personas en cuatro ciudades del país asiático e identificaron unos 3.000 paquetes que contenían cerca de medio millón de pastillas enviadas a Estados Unidos a través de canales postales.
Como parte de esta operación conjunta, Nueva Delhi compartió con la DEA datos relativos a más de 59.000 ciudadanos estadounidenses vinculados a la red, lo que permitió a la agencia norteamericana interceptar dos cargamentos en tránsito.
Hay una investigación en marcha para identificar a los autores de la trama, a los intermediarios de envíos, rastrear las ganancias financieras y establecer posibles ramificaciones internacionales. EFE