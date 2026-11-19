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Berlín, 19 nov (EFE).- Los emisarios de la Casa Blanca para las negociaciones de paz en Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner, buscarán este jueves en Berlín reforzar la coordinación con Ucrania y Europa y preparar conjuntamente la agenda para la próxima ronda de negociaciones multilaterales.

"Nuestras prioridades para este viaje son reforzar aún más nuestra estrecha coordinación con Ucrania y Europa, trabajar hacia una posición unificada sobre los elementos clave de una paz duradera y preparar conjuntamente la agenda y el formato propuesto para la próxima ronda de negociaciones multilaterales", escribió Kushner en X al confirmar que junto con Witkoff está de camino hacia Berlín, para participar en la cumbre de la Coalición de Voluntarios.

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Agregó que analizarán también "cómo la importante labor de la Coalición de Voluntarios puede contribuir a los acuerdos de seguridad de la posguerra, incluidas garantías creíbles para Ucrania y un marco más amplio que refuerce la estabilidad europea y reduzca el riesgo de futuros conflictos".

Además, subrayó la determinación del presidente estadounidense, Donald Trump, de "poner fin a esta terrible guerra y a establecer una paz duradera que haga toda Europa más segura".

La reunión de Witkoff y Kushner con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski y numerosos líderes europeos en el marco de la cumbre de la Coalición de Voluntarios se producirá sólo horas después del encuentro de Trump en un complejo de lujo en la ciudad de Shenzhen con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y con el líder de China, Xi Jinping.

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Por su parte, Zelenski señaló anoche en su tradicional discurso nocturno que los enviados estadounidenses habían afirmado que ofrecerán en Berlín un informe detallado sobre estas conversaciones de Trump en China.

El presidente ucraniano indicó el miércoles que tanto los europeos como él mismo reiterarán a Witkoff y Kushner su postura "clara y común" de que "las cuestiones relativas a Ucrania deben decidirse con la participación de Ucrania, y las cuestiones relativas a Europa deben decidirse con la participación de Europa".

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"No puede haber otro enfoque", recalcó Zelenski, quien asistirá a la cumbre de Berlín junto a otra treintena de líderes y ministros de la Coalición de Voluntarios, que se centrará en los esfuerzos diplomáticos en curso para poner fin a la guerra, en la coordinación de la postura europea a la hora de sentarse a la mesa con Rusia y en las garantías de seguridad que ofrecerá Europa país invadido tras un alto el fuego.

En la cumbre participarán, entre otros, los mandatarios del grupo de países designados para negociar con Rusia, Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Polonia, así como los líderes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, y de la OTAN. EFE

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