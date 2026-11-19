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Amnistía Internacional ha alertado este jueves del elevado riesgo que enfrentan los niños y niñas en Haití de ser asesinados, secuestrados o víctimas de otros abusos, incluido el reclutamiento, por parte de las pandillas, que han provocado el desplazamiento de un millón y medio de personas.

Así lo recoge la ONG en un nuevo informe difundido este jueves en vísperas del Día Mundial de la Infancia, que cada año conmemora la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), de la que Haití forma parte.

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Muestra de estos peligros es el ataque de varias bandas, entre ellas 5 Segon --que forma parte de Viv Ansanm, una de las principales alianzas de pandillas del país-- el pasado 23 de agosto en Kenscoff, al sur de la capital haitiana, Puerto Príncipe, que dejó 55 muertos, incluidos tres menores, y 15 heridos, además de que 67 personas, entre ellas trece menores, fueron secuestradas.

Solo el ataque de agosto contra Kenscoff provocó el desplazamiento de más de 4.200 personas, entre ellos algunos entrevistados por Amnistía que relataron las "difíciles condiciones de vida" en sus nuevas residencias, incluidas la dificultad de los menores por continuar con sus estudios o regresar a su centro educativo.

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De acuerdo a los supervivientes, "decenas" de hombres armados irrumpieron en esta comuna, disparando, incendiando casas y saqueando pertenencias. Entre los testigos se encuentran menores que relataron a la ONG "cómo vieron cómo los miembros de las bandas mataban a sus familiares y amigos, y cómo fueron violados, golpeados y secuestrados".

Es por ello que Amnistía ha pedido que todos ellos tengan "acceso a apoyo en materia de salud mental y a los servicios de protección necesarios", en palabras de su director del Programa de Respuesta a Crisis, Scott Edwards, que lamenta que la vida de estos niños en Haití "ha quedado devastada por estos horrores".

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La violencia sexual es otro de los riesgos a los que se exponen los menores, especialmente las niñas, y de hecho durante el ataque a Kenscoff, al menos 15 mujeres y cuatro niñas fueron violadas, según cifras de Naciones Unidas.

Amnistía ha documentado además al menos once niños, tres de ellos de corta edad, víctimas de secuestros, que han relatado cómo fueron atados y obligados a caminar en la oscuridad durante horas así como a dormir en el suelo, comían "muy" poco y bebían agua "sin tratar".

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En este sentido, los testigos han denunciado que los miembros de las bandas exigían elevadas sumas de dinero que "no podían permitirse" a cambio de la liberación de los secuestrados. Una familia llegó a pagar sin éxito cerca de 700 dólares --el salario medio oscila entre los 76 y los 134 dólares mensuales-- a cambio de una menor adolescente.

Amnistía ha hecho un llamamiento a las autoridades de Haití y a la comunidad internacional para que "redoblen urgentemente" sus esfuerzos por proteger a los menores en el país centroamericano, habida cuenta de que la escalada de violencia continúa amenazando sus vidas, sumado ahora a la intensificación de las operaciones de distintas fuerzas de seguridad.

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En esta línea, su directora para las Américas, Ana Piquer, ha reclamado al Gobierno y a los socios internacionales un "plan integral de protección de la infancia", de modo que los menores haitianos puedan acceder nuevamente a educación, asistencia médica y "justicia" para quienes han sido víctimas de secuestro, violación y otros abusos.

"La protección de los niños y niñas debe ser una parte esencial de cualquier respuesta a la crisis de seguridad en Haití", ha declarado Piquer.

La ONG ha instado asimismo al país caribeño que actúe con "transparencia" al investigar los ataques en Kenscoff, afeando que anteriores "masacres" no hayan acabado en "juicios creíbles".

Así, ha recordado que es deber de las autoridades "garantizar que se combata la impunidad mediante investigaciones independientes e imparciales que exijan responsabilidades a los sospechosos de haber cometido delitos, incluidos los políticos que apoyan a las bandas".