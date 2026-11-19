19/11/2026 Belén Esteban y Jorge Javier, su emocionante abrazo después de 3 años sin verse. La entrada de Belén Esteban en 'GH VIP' ha significado no solo la confirmación definitiva del regreso de la 'patrona' a Mediaset por la puerta grande tras el polémico final de 'Sálvame' en 2023, sino también su reencuentro con Jorge Javier Vázquez después de casi tres años y medio sin verse. Y es que antes de entrar en la casa de Tres Cantos, la tertuliana ha pasado por el plató para verse las caras con el presentador y protagonizar una histórica charla en directo en la que, muy emocionados, ambos han hablado sobre su distanciamiento y se han sincerado como nunca sobre sus sentimientos hacia el otro. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES

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La entrada de Belén Esteban en 'GH VIP' ha significado no solo la confirmación definitiva del regreso de la 'patrona' a Mediaset por la puerta grande tras el polémico final de 'Sálvame' en 2023, sino también su reencuentro con Jorge Javier Vázquez después de casi tres años y medio sin verse. Y es que antes de entrar en la casa de Tres Cantos, la tertuliana ha pasado por el plató para verse las caras con el presentador y protagonizar una histórica charla en directo en la que, muy emocionados, ambos han hablado sobre su distanciamiento y se han sincerado como nunca sobre sus sentimientos hacia el otro.

Como han reconocido el comunicador, que ha tomado la palabra en primer lugar, tras el fin del programa de las tardes de Telecinco en el que ambos fueron uña y carne durante más de una década, "al principio sí que hablábamos por teléfono, luego dejamos de hacerlo. Tenemos una conversación pendiente antes de comenzar el programa". "Y también tengo que decir que, si Belén no hubiera estado en 'Gran Hermano VIP', seguiríamos sin vernos ni hablarnos" ha admitido.

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"Veinte años que nos conocemos y qué dolor que haya acabado así. Al menos por mi parte. Yo lo he sentido con muchísimo dolor", ha confesado ante una Belén que, impactada, se ha quedado sin palabras. A corazón abierto, Jorge Javier le ha reprochado que dijese que nunca le había importado y que expresase públicamente que a lo mejor él "no hubiese podido asumir que yo he sido más que él". "En ese momento lo sentía, no te voy a engañar. Nosotros hemos sido compañeros y amigos durante muchísimo tiempo, pero yo a lo mejor no tengo el mismo querer que puede tener otra persona. Yo pienso que tú me has querido a tu manera, que no es la misma forma que tengo yo de querer", se ha defendido la ex de Jesulín de Ubrique.

Ha sido entonces cuando el presentador ha desvelado algo que ha dejado a la de Paracuellos tan descolocada como afectada: "¿Tú crees que si yo no hubiera podido asumir que tú eres más que yo, yo hubiera hecho el primer movimiento para que regresaras a la cadena de la que te echaron? Porque, si no lo sabes, el primero que te mencionó fui yo. Cuando os echaron, a los seis meses, que vosotros estabais poniendo verde a Mediaset, este que te habla, en ese momento especialmente delicado, ya empezó a hacer campaña para que tú volvieses" . "Yo no lo sabía. Te lo juro que no lo sabía. No sabía que habías movido ficha para que yo volviera a Mediaset. Me sorprende mucho", ha respondido Belén

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Rotundo, Jorge ha asegurado que "hemos vivido una realidad completamente distinta de lo que ha sido nuestra relación. En ningún momento he sentido esa rivalidad contigo, al contrario". "Para mí has sido una compañera maravillosa durante muchisimos años y me apena que tu sientas eso, porque yo eso no lo he sentido jamás. Yo pensaba que éramos un gran equipo, que hacíamos cosas brillantes y nos entendiamos a la perfeccion. Y no entendi que dijeras estas cosas" ha confesado.

Y, ha desvelado, que estaba tan "cabreado" con ella que no quería que volviesen a trabajar juntos. "Y cuando me hablaron de 'GH VIP', mi primera reacción fue decir 'no presento', porque no quería coincidir contigo. Y luego dije 'no quiero jugar con el pan de nadie por mucho que me pueda doler'", ha explicado. "Estoy muy dolido, ¿puedes entender por qué? Porque con otras personas que me he encontrado, me la pelan, pero tú no. Tú has sido una persona muy importante de mi vida. Todo esto yo se lo digo a las personas que quiero. ¿Tú crees que a una persona que no me importe le puedo decir todo esto?" ha añadido emocionado.

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Una declaración de intenciones a la que Belén, conmovida, ha contestado revelando que "estos meses me han venido muy bien para recapacitar de todo lo que he hecho. Yo he aprendido que lo que tengo que mirar es el presente, y yo creo que si tú quieres, pues podríamos volver a ser lo que fuimos".

"Te voy a confesar una cosa, Belén. Yo también me sentí muy solo cuando os echaron porque me quedé sin nadie. Yo entiendo que vosotros también porque perdisteis el trabajo, pero yo también porque os perdí y erais parte de mi vida. Y han sido años muy jodidos", ha admitido Jorge Javier, pidiéndole a la tertuliana que demuestren "a toda esta gente que somos capaces de seguir entreteniéndoles. Es un gran reto. Y para eso te quiero dentro de la casa, te quiero dándolo todo, pero como yo te conozco. No quiero escucharte ni una vez diciendo 'me quiero ir'".

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"Lo que más me jode es que ahora mismo lo que me apetece es abrazarte" ha concluido. Un momento en el que, antes de poner rumbo a la casa, Belén no haya dudado en acercarse a él para darle un emotivo abrazo para sellar definitivamente su reconciliación con el que todo el plató ha estallado en aplausos.