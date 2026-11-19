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El Cairo, 19 nov (EFE).- El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán recibió este jueves en Riad al jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper, para abordar la cooperación militar en medio del conflicto con los rebeldes hutíes del Yemen.

La agencia de noticias oficial saudí SPA informó en un comunicado que Bin Salmán recibió a Cooper y a la delegación que le acompañaba en la capital saudí y ambas partes "repasaron las relaciones bilaterales, especialmente en el ámbito militar, y analizaron la situación regional".

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La breve nota, que no explica los motivos de la visita, detalló que en la reunión estuvieron presentes el príncipe heredero; el ministro de Defensa, Khaled bin Salmán; el ministro de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Musaed bin Mohamed; y el recién nombrado jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Fayyad al Ruwaili.

Anteriormente, Cooper se había reunido con el ministro de Defensa saudí para explorar "las perspectivas de cooperación en materia de defensa entre ambas naciones amigas, analizaron vías para alcanzar la seguridad, la estabilidad y la paz en la región, y abordaron asuntos de interés común", recogió otra nota de SPA.

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En la reunión también estuvieron Al Ruwaili y el asesor del ministro de Defensa para Asuntos de Inteligencia, Hisham bin Abdulaziz.

Por parte de Estados Unidos, estuvieron presentes la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en el reino árabe, Jennifer Larson, y el agregado militar estadounidense, el general de brigada David Cops.

Esta visita de carácter militar llegan en un momento en el que los rebeldes hutíes ha incrementado sus ataques a territorio saudí en represalia al liderazgo saudí de la coalición militar que desde 2015 combate en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido contra los insurgentes.

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El Gobierno yemení y la coalición reactivaron su enfrentamiento con fuerza desde septiembre, después de que el ejército leal al ejecutivo reconocido internacionalmente bombardeara el aeropuerto de Saná.

Tras ese incidente, los rebeldes reanudaron sus ataques transfronterizos con virulencia.

La situación ha llevado al reino árabe a buscar apoyo militar internacional, pero hasta ahora el gobierno de Donald Trump ha rechazado intervenir en el conflicto con los hutíes.

Las reuniones coincidieron con varios ataques con misiles balísticos y misiles de crucero de los hutíes contra distintas zonas del territorio saudí, que tuvieron como objetivo la región del sur, Dhamar y Riad.

El portavoz de la coalición, Turki al Maliki, aseguró que la mayoría de ellos fueron interceptados y destruidos, mientras que los restos de un misil impactaron en Riad y "actualmente se están evaluando los daños materiales".EFE