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París, 19 nov (EFE).- Bertrand Meheut, empresario francés que presidió el grupo audiovisual Canal+ entre 2002 y 2015, murió la víspera a los 75 años durante un viaje al extranjero, informó el diario Le Télégramme, en circunstancias no precisadas.

Meheut dirigió Canal+ durante más de una década, en una etapa clave para el desarrollo del grupo, y su gestión contribuyó a recuperar la fortaleza y la ambición de la compañía en un momento en que su futuro generaba dudas, destacaron este jueves varias figuras del mundo empresarial francés.

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El actual presidente de Canal+, Maxime Saada, expresó su pesar por la muerte de su predecesor y destacó su visión estratégica, su capacidad de trabajo y su exigencia profesional, al tiempo que subrayó su habilidad para identificar talento, confiar responsabilidades a profesionales jóvenes y ofrecerles oportunidades.

"Acompañó una etapa importante de su desarrollo y dejó una huella duradera en Canal+", señaló Saada en un mensaje publicado en la red social X.

El empresario Alexandre Bompard, presidente ejecutivo de Carrefour, también rindió homenaje en la misma plataforma a Meheut, a quien definió como un gran dirigente. Destacó su trayectoria industrial, especialmente en el grupo químico Rhône-Poulenc, antes de asumir la dirección de Canal+ en 2002, así como su capacidad para devolver al grupo su fortaleza y su ambición.

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Tras abandonar Canal+, Meheut continuó desempeñando funciones directivas y de asesoramiento en distintos sectores. En 2016 fue nombrado vicepresidente del consejo de administración del operador de telecomunicaciones SFR y, en 2018, asumió la presidencia del operador de apuestas hípicas PMU, junto a su entonces director general, Cyril Linette.

También participó en los consejos de administración de empresas como Accor, Edenred y Pierre & Vacances.

En 2020 puso en marcha en Estados Unidos France Channel, una plataforma digital dedicada a la distribución de películas, series y documentales franceses.

Su última etapa profesional estuvo vinculada a los Juegos Olímpicos de Invierno de los Alpes franceses de 2030, donde en 2025 fue nombrado presidente del comité de remuneraciones del comité organizador, cargo del que dimitió el 2 de febrero de 2026 tras denunciar una "deriva importante" y expresar dudas sobre la viabilidad del proyecto en términos de plazos y costes. EFE

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