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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este jueves su rechazo frontal a cualquier intento de "regulación globalista" destinada a controlar o frenar el desarrollo de la superinteligencia --término acuñado por la propia Administración Trump para referirse a la inteligencia artificial (IA)--, una tecnología que, según ha afirmado durante su intervención en el plenario de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen (China), constituye "la mayor transformación tecnológica desde la Revolución Industrial".

"Estados Unidos se enorgullece de ser el líder mundial en superinteligencia, la mayor transformación tecnológica desde la Revolución Industrial. Los estadounidenses la inventamos, acabamos de inventar la SI, y está desatando una prosperidad y un crecimiento extraordinarios para personas de todo el mundo", ha declarado el mandatario norteamericano ante los líderes de la región.

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Aunque Trump ha reconocido la necesidad de "vigilarla" y actuar con cautela para gestionar sus posibles "elementos negativos", ha advertido de que Washington no permitirá normativas internacionales que limiten su potencial. "Nos oponemos a cualquier forma de regulación globalista o a cualquier cosa que busque controlar o sofocar la SI, y francamente no vamos a permitir que eso ocurra", ha subrayado.

Por otro lado, el inquilino de la Casa Blanca ha sacado pecho por los indicadores macroeconómicos de Estados Unidos, asegurando que la inflación se ha situado por debajo del dos por ciento en los últimos tres meses y que la economía estadounidense crece "mucho más rápido que cualquier otra gran nación desarrollada", con un repunte récord del 21% en la inversión en nuevos equipos y máximos históricos en exportaciones y empleo.

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En este sentido, Trump ha atribuido estas cifras a sus recortes fiscales, a la desregulación y a la firma de más de una veintena de acuerdos comerciales --adelantando que próximamente se rubricarán nuevos pactos con "países muy importantes"--, al tiempo que ha cifrado en 22,2 billones de dólares (20,3 billones de euros) los compromisos de nueva inversión captados en menos de dos años y en 25 billones de dólares (22,8 billones de euros) la riqueza creada hasta el 1 de noviembre.

Por último, el presidente estadounidense ha reiterado sus expectativas ante la "histórica reunión trilateral" que mantendrá este mismo jueves en Shenzhen con sus homólogos de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin, un encuentro con el que confía en "analizar más oportunidades para los tres".

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Esta inédita reunión entre los líderes de las tres mayores potencias nucleares del planeta, que se celebra bajo la anfitrionía de Pekín, tiene como eje central el control de armas estratégicas tras la expiración del tratado Nuevo START entre Washington y Moscú y el auge del arsenal atómico chino.

Asimismo, la cita abordará posibles vías de salida a los conflictos abiertos en Ucrania e Irán, así como la coordinación en materia tecnológica y de inteligencia artificial entre las tres grandes potencias para evitar nuevos choques comerciales y estratégicos.