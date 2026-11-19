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Shenzhen (China), 19 nov (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó este jueves en la cumbre de líderes de la APEC que Rusia aspira a seguir abierta al mundo mientras refuerza su potencial económico, y que continuará con las reformas para mejorar sus capacidades tecnológicas y su base industrial.

Putin dijo en el plenario del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebra hoy en la ciudad china de Shenzhen (sureste) que el PIB ruso creció en términos reales más de un 10 % en los últimos tres años gracias a la prioridad dada a sectores punteros como la inteligencia artificial y la energía nuclear, según la agencia rusa TASS.

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Moscú está interesado en la cooperación más estrecha posible con los miembros del foro en el ámbito industrial, incluida la energía nuclear con fines pacíficos, un ámbito en el que afirmó que "Rusia es líder".

También aseguró que su país quiere compartir su experiencia en inteligencia artificial (IA) en condiciones que garanticen la soberanía y la seguridad de los datos, algo "muy importante.

Putin invitó a los países de la región a utilizar más activamente las rutas logísticas rusas, entre ellas el corredor Norte-Sur, porque considera que el refuerzo de la red de transporte y tránsito de su país abre nuevas perspectivas de cooperación con Asia-Pacífico.

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En su intervención en el plenario, el mandatario sostuvo que ante la actual fragmentación de la economía mundial y los crecientes desafíos para su estabilidad, la APEC debe marcar un tono unificador e impulsar una agenda constructiva de cooperación.

Según Putin, impulsar una asociación constructiva con las economías de los países que integran la APEC es el "rumbo estratégico" de Rusia, un país que, "forma parte integral de la región y contribuye de forma significativa a su bienestar".

Además, detalló, en los ocho primeros meses del año el intercambio comercial de Moscú con las economías de la región creció casi un tercio, un impulso que atribuyó sobre todo a "los productos innovadores y no energéticos". EFE

(foto) (vídeo)