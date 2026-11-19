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Moscú, 19 nov (EFE).- El Ejército ucraniano golpeó hoy, por tercera vez esta semana, el puente de Crimea, que une la anexionada península con la Rusia continental, horas antes de la cumbre entre los líderes de Rusia, Estados Unidos y China, según informaron este jueves las autoridades locales.

"Como resultado de un nuevo ataque contra el puente de Crimea, el tráfico se ha interrumpido de manera provisional", dijo Serguéi Axiónov, líder crimeo, en las redes sociales, mientras fuentes independientes precisan que los misiles y drones ucranianos golpearon en esta ocasión la línea ferroviaria tras destruir el martes un tramo de más de 200 metros de carretera. EFE

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