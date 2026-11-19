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Shenzhen (China)/Seúl, 19 nov (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung, coincidieron este miércoles en la necesidad de reducir las tensiones intercoreanas, agravadas por la explosión de dos minas en la Zona Desmilitarizada, que hirieron a tres militares surcoreanos, y en medio del envío de tropas norcoreanas a Rusia para apoyar su guerra contra Ucrania.

"Durante la conversación con el presidente Putin se mencionó la cuestión de la península coreana y, en ese contexto, también se abordaron asuntos relacionados con las dos Coreas, Corea del Norte y el problema nuclear norcoreano", dijo un alto funcionario surcoreano en una sesión con la prensa, bajo condición de anonimato.

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Los mandatarios sostuvieron el encuentro, de unos diez minutos, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen, China.

En la primera reunión entre Lee y Putin desde que el surcoreano asumió la Presidencia en junio del año pasado, ambos coincidieron en la necesidad de evitar un deterioro de la situación en la península coreana y abordaron las relaciones bilaterales, actualmente condicionadas por "diversos factores", dijo el funcionario.

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También expresaron su disposición a explorar posibilidades de cooperación en ámbitos donde no existan problemas, agregó.

El diálogo se produce después de que una explosión de dos minas en el lado sur de la frontera intercoreana hiriera a tres soldados surcoreanos en septiembre. Seúl responsabilizó del incidente a Pionyang, que rechazó las acusaciones.

Asimismo, tiene lugar en medio del fortalecimiento de la cooperación militar entre Moscú y Pionyang, que ha enviado alrededor de 15.000 soldados para apoyar a Rusia en su invasión de Ucrania, según estimaciones surcoreanas.

Consultado expresamente si los mandatarios habían abordado ese despliegue, el funcionario se limitó a decir que hablaron brevemente sobre Pionyang y su programa nuclear, sin dar más detalles.

El encuentro entre Lee y Putin coincide también con las expectativas de una posible visita del líder norcoreano, Kim Jong-un, a China para reunirse con Putin, después de que Moscú dejara abierta la posibilidad. EFE