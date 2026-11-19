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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que Washington no necesita solicitar ayuda a China ni a Rusia durante la cumbre trilateral de Shenzhen para poner fin al conflicto con Irán, asegurando que las fuerzas estadounidenses han derrotado a la Armada, la Fuerza Aérea y las defensas antiaéreas iraníes y que Teherán "quiere llegar a un acuerdo", aunque ha advertido de que el régimen iraní está buscando desarrollar armas químicas y biológicas tras quedar bloqueado su programa nuclear.

En una entrevista concedida a la cadena estadounidense Fox News antes del inicio de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en China, Trump ha sostenido que el arsenal de misiles de Irán se ha visto reducido a alrededor de un "12 o 13 por ciento" de su capacidad inicial y ha asegurado que Estados Unidos mantiene "el control total del estrecho de Ormuz", por donde, según ha indicado, en la última semana ha transitado más petróleo que en cualquier otro momento de su historia.

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"No necesito ayuda. No voy a entrar a pedir ayuda", ha subrayado el mandatario norteamericano respecto al encuentro trilateral con sus homólogos de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin, minimizando además el supuesto apoyo de inteligencia de Pekín o Moscú a Teherán.

No obstante, Trump ha alertado de que existen indicios de que Irán "está considerando el uso de gases" y "las armas biológicas" al haberse cerrado su vía nuclear, prometiendo que si Teherán intenta atentar contra territorio estadounidense "los aniquilaremos". Asimismo, ha responsabilizado al Gobierno iraní de haber matado a "75.000 manifestantes" en los últimos ocho meses y de haber iniciado el conflicto hace 51 años.

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Estas declaraciones del mandatario estadounidense llegan después de que el martes Irán tachase de "fabricadas" las informaciones sobre planes para atacar a cargos de Estados Unidos con una "bomba sucia", denunciando que forman parte de una "campaña calculada de desinformación" destinada a fabricar pretextos para perpetrar "nuevas agresiones y crímenes de guerra". Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, restó credibilidad a la filtración y descartó una amenaza inminente contra Washington

REDUCCIÓN DE ARMAS NUCLEARES Y SINTONÍA CON XI JINPING

De cara a la cita trilateral con Xi y Putin en Shenzhen, el inquilino de la Casa Blanca ha puesto el foco en el control de armamentos nucleares, señalando que mientras Estados Unidos dispone de unas 4.000 ojivas y Rusia de unas 3.800, China cuenta actualmente con entre 400 y 500 armas atómicas pero avanza "a toda máquina" para alcanzarles en un plazo de diez años.

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En este sentido, Trump ha reconocido que reducir el arsenal nuclear estadounidense en unas 2.000 ojivas como contrapartida sería "algo muy difícil" de hacer, aunque ha admitido que en la práctica bastaría con una fracción mínima de esa capacidad disuasoria y se ha mostrado favorable a establecer inspecciones mutuas entre las tres potencias nucleares.

El presidente estadounidense ha elogiado también el recibimiento dispensado por Xi Jinping a su llegada a China --destacando que ningún presidente chino había acudido antes al aeropuerto a recibir a un mandatario extranjero-- y ha calificado su relación con el dirigente asiático como "de amistad y respeto".

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En el plano tecnológico y comercial con Pekín, Trump ha defendido que Estados Unidos lidera el desarrollo de la superinteligencia --término acuñado por la propia Administración Trump para referirse a la inteligencia artificial-- "por mucho" y ha abogado por permitir que empresas como Nvidia vendan chips a China siempre que no sean los modelos más avanzados de última generación, como los actuales procesadores Blackwell, cuya exportación solo autorizaría dentro de dos o tres años cuando la industria estadounidense ya cuente con tecnología superior.

Asimismo, Trump se ha referido a la situación del consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang --cuyo caso ha calificado como "una tragedia"--, elogiándolo como "un hombre brillante" que va "diez años por delante" con el desarrollo de dicho chip y subrayando la necesidad de "cuidar a nuestros genios".

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En este sentido, el presidente estadounidense ha restado importancia a las sospechas sobre la relación del ejecutivo con una posible espía china compradora de semiconductores, asegurando que no ha recibido ningún informe que apunte a una amenaza para la seguridad nacional ni a un caso de espionaje y explicando que Estados Unidos también espía a China de igual manera.