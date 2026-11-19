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Shenzhen (China), 19 nov (EFE).- El plenario de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) arrancó hoy en la megalópolis china de Shenzhen con la presencia de los gobernantes de una veintena de economías de la región, entre ellos los de EE. UU., Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin.

La jornada arrancó con una foto de familia entre los mandatarios, quienes dieron comienzo minutos más tarde a la sesión plenaria, en la cual se debatirá sobre una agenda centrada en asuntos comerciales, conectividad regional o inteligencia artificial (IA).

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Tras la cumbre, se espera que se emita una declaración conjunta entre los países participantes, aunque algunos expertos consideran que las diferencias "siguen siendo amplias" en numerosos asuntos y que el formato de la reunión otorga "poco tiempo para resolverlas". EFE

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