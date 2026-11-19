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Tegucigalpa, 18 nov (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, dijo este miércoles que el asesinato de doce personas en el departamento de Yoro, norte del país, "no quedará en la impunidad".

"Condenamos con absoluta firmeza la masacre ocurrida hoy en Yoro, que ha cobrado la vida de 12 hondureños. Este crimen atroz no quedara impune", subrayó Asfura en la red social X.

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Agregó que en cumplimiento a lo acordado en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad -que se reunió hoy-, ordenó "intensificar de inmediato los operativos de seguridad en la zona, identificar y capturar a todos los responsables y llevarlos ante la justicia".

"No habrá tolerancia ni impunidad frente a quienes atentan contra la vida de los hondureños. Vamos a enfrentar el crimen con toda la fuerza del Estado. La violencia no puede ni va a imponerse en Honduras", recalcó el gobernante.

Según la Policía Nacional, las doce personas fueron asesinadas esta madrugada en cuatro tiroteos distintos en una región montañosa en el sector de Yorito, departamento de Yoro, en el norte del país centroamericano.

Tres de los hechos se registraron en Vallecillo, con un saldo de nueve personas muertas, y uno en Pacayales, donde fallecieron tres.

Las víctimas mortales son hombres, mujeres y niños, y los autores podrían ser integrantes de una estructura criminal que se identifica como el Cartel del Diablo, que opera en Yoro, contra el que hay en marcha una operación para desmantelarlo.

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Entre las víctimas figura la líder indígena de la etnia tolupán Delma Yolanda Olvera Pérez, quien era concejal del municipio de Yorito. Su esposo y una hija de tres años también fueron asesinados.

La Secretaría de Seguridad indicó en un comunicado que se actuará "con toda la fuerza del Estado para que este crimen no quede impune".

"Quienes asesinan y aterrorizan a nuestras comunidades deben tener algo claro: no vamos a retroceder. Nuestra respuesta será intensificar las operaciones, perseguir a los responsables y llevarlos ante la justicia", subraya el comunicado.

Las fuerzas de seguridad han emprendido una persecución contra las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18, el Cartel del Diablo y otros grupos criminales que, por decreto legislativo, han sido declarados bandas terroristas, cuyos integrantes podrán ser condenados a 30 o 40 años de cárcel, incluso cadena perpetua.

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Entre otras decisiones adoptadas este miércoles, la Secretaría de Seguridad ofreció una recompensa de cinco millones de lempiras (185.765 dólares) a quien facilite información que lleve a la captura del presunto cabecilla del Cartel del Diablo, identificado como Esteban Gumercindo Ferrera.

En los últimos días las autoridades han intensificado las operaciones en la zona y han capturado a 22 supuestos integrantes de la banda criminal, entre ellos la madre y una hermana menor de Ferrera.

Según fotografías y videos difundidos hoy en redes sociales, el Cartel del Diablo se ha atribuido los asesinatos en el departamento de Yoro. EFE