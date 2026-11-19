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DESTACADOS

APEC CUMBRE

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Shenzhen (China) - Los presidentes de las tres grandes potencias nucleares, Donald Trump, de Estados Unidos; Xi Jinping, de China; y Vladímir Putin, de Rusia, se reunieron este jueves por primera vez a tres bandas, con la proliferación nuclear y las guerras de Irán y Ucrania sobre la mesa.

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- La declaración conjunta aprobada por China, EE.UU y Rusia tras la cumbre bilateral manifiesta que una guerra nuclear no puede ser ganada, insta a la Corte Penal Internacional a "no abusar" de su poder", se compromete a reformar la ONU y anuncia un aumento de la producción petrolera. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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- Antes del comienzo de la cita a tres bandas con Xi, Trump se reunió durante media hora con Putin, a quien calificó de "amigo" y con quien dijo que ha tenido "una gran relación de muchos años". (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso en el plenario de la cumbre APEC pasar de una lógica en la que "unos ganan y otros pierden" a otra en que "todos ganemos" y la prosperidad compartida "se multiplique". (Texto)(Vídeo)(Foto)

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- Los presidentes de Chile y Filipinas, José Antonio Kast y Ferdinand Marcos Jr., firmaron hoy el denominado Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), convirtiendo al país andino en el primero de Latinoamérica en rubricar un pacto comercial con la nación insular asiática. (Texto) (Vídeo) (Foto)

UCRANIA GUERRA

Berlín - Los países que apoyan a Ucrania celebran una reunión en Berlín, a la que asistirán, los presidentes y primeros ministros de Ucrania, Francia, el Reino Unido, Italia y Polonia, así como otros líderes, en un momento en el que Europa está decidida a sentarse a la mesa de negociaciones con Rusia bajo mediación de EE.UU. para lograr la paz en Ucrania.

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- El Ejército ucraniano golpeó hoy, por tercera vez esta semana, el puente de Crimea, que une la anexionada península con la Rusia continental. (Texto)

BIRMANIA ROHINYÁS

La Haya - La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró este jueves a Birmania responsable de genocidio contra los rohinyás, en el primer fallo de este tribunal en el que declara a un Estado responsable de cometer ese delito. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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- La comunidad de refugiados rohinyás en Bangladés reacciona a la sentencia de genocidio de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra el Gobierno de Birmania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Se enviarán un perfil de Min Aung Hlaing, el general golpista detrás de la campaña militar contra los rohinyás, y una cronología del genocidio. (Texto)

COLOMBIA PROTESTA

Bogotá - Primer gran paro nacional convocado por el opositor Pacto Histórico y por organizaciones sociales y sindicatos desde la llegada a la presidencia de Colombia de Abelardo de la Espriella.

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ESPAÑA ELECCIONES

Madrid - El presidente del Gobierno español y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, y el aspirante presidencial del conservador PP, Alberto Núñez Feijóo, debaten en televisión en el único cara a cara previsto en la campaña para los comicios del 29 de noviembre, que aborará temas como vivienda, política social, lucha contra la corrupción, migración y política exterior.

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MÉXICO FIL

Ciudad de México - La directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Marisol Schulz, aborda en entrevista con EFE los desafíos de uno de los mayores encuentros literarios del mundo, su papel en la promoción de la lectura y las expectativas de su próxima edición, en un contexto de transformación de la industria editorial y los hábitos de los lectores.

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ADEMÁS

ANTHROPIC BOLSA | Nueva York - La empresa estadounidense de inteligencia artificial (IA) Anthropic, creadora del chatbot Claude, empieza este jueves a cotizar en Bolsa de Nueva York y en el índice tecnológico Nasdaq, con el precio de su acción fijado en 83 dólares, que le permitirá captar unos 79.000 millones de dólares y alcanzar una valoración de unos 1,4 billones, en una de las mayores operaciones bursátiles de la historia

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COP31 CLIMA | Antalya (Turquía) - La Cumbre del Clima de Antalya (COP31) encara un duro tramo final con una sesión dedicada a la financiación para afrontar el cambio climático, uno de los puntos de mayor fricción entre los países ricos y los que están en vías de desarrollo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- La directora del Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus (CAMS), Laurence Rouil, advierte sobre los peligros del cambio climático una entrevista con EFE. Por Isaac J. Martín (Texto) (Foto)

VENEZUELA CRISIS | Caracas - La líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, ha mantenido un perfil moderado desde su regreso a Venezuela, una estrategia, según expertos consultados por EFE, acertada para dosificar las expectativas, ante el camino que abre el proceso de negociación de la oposición con el chavismo. (Texto) (Foto)

LATINOAMÉRICA MEGACÁRCELES | Redacción América - La estrategia de mano dura del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, contra el crimen organizado se ha convertido en un referente para varios países de Latinoamérica en un intento por replicar un modelo que plantea interrogantes sobre su eficacia frente a las distintas formas de criminalidad y sus consecuencias para los derechos humanos. (Texto) (Foto)

GTA LANZAMIENTO | Madrid - Tras trece años de espera sale a la venta el videojuego 'GTA VI' y lo hace rodeado de récords: es el más reservado de la historia, el más caro, el más viralizado y el más polémico. Un título convertido en un fenómeno social que desarrolla una trama que gira entorno a la violencia, el crimen y la cultura urbana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

EEUU LIBERTAD PRENSA | Nueva York - La periodista colombiana Estefany Rodríguez, galardonada este año con el Premio Internacional a la Libertad de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), asegura en una entrevista con EFE que nunca imaginó que acabaría detenida durante más de dos semanas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos, el país al que huyó tras recibir amenazas de muerte en Colombia por su trabajo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

12:30 GMT.- Ciudad de Panamá.- FORO CAF.- El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe CAF presenta en una conferencia de prensa la agenda y objetivos del Foro Internacional CAF América Latina y el Caribe 2027, que se realizará en enero próximo en la Ciudad de Panamá. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

13:00 GMT.- Los Ángeles.- EEUU ESPACIO.- La NASA organiza una mesa redonda para analizar el estado de las históricas sondas Voyager 1 y 2, los desafíos de operarlas en el espacio interestelar y el hito de la Voyager 1 al alcanzar un día luz de distancia de la Tierra, acto en el que además se presentará un adelanto del documental oficial de NASA+ por el 50 aniversario del proyecto (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- San José.- LATINOAMÉRICA POBLACIÓN.- El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) presenta en Costa Rica el informe Estado de la Población Mundial para Latinoamérica, en el que se analiza la situación actual de la juventud basado en datos demográficos, de salud sexual, fecundidad, desigualdad, trabajo y otros. Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT - Caracas - VENEZUELA DIÁLOGO - El presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, Giuseppe Alessandrello, da una declaración a la prensa después de que este miércoles cerrara el plazo para presentación de las candidaturas de jueces que integrarán el nuevo y renovado Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, una de las medidas pactadas entre gobierno y oposición durante los diálogos. (Texto) (Foto) (Video)

15:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA PAZ.- La Delegación de la Unión Europea en Colombia, en alianza con la Alcaldía de Bogotá, inaugura “Europa por la paz. Una década del Acuerdo”, una iniciativa de tres días para visibilizar proyectos exitosos que reflejan una década de apoyo de la UE al país, desde una perspectiva económica, cultural y académica. Centro de Felicidad de Chapinero.

15:00 GMT.- Montevideo.- MERCOSUR SEGURIDAD.- En el marco de su presidencia pro tempore del Mercosur, Uruguay acoge la Reunión de Ministerios del Interior y de Seguridad del bloque. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT - Sao Paulo - BRASIL INDÍGENAS: El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, visita al cacique Raoni Metuktire, que está en cuidados paliativos, y firma una demarcación de tierras para los pueblos ancestrales. (Texto)

15:00 GMT - Ciudad de Guatemala - GUATEMALA ESPAÑA - La Embajada de España en Guatemala organiza un conversatorio para analizar el rol histórico del país europeo en el proceso de paz guatemalteco, en el preámbulo del trigésimo aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a más de tres décadas de conflicto armado (1960-1996) en la nación centroamericana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT - Tegucigalpa - HONDURAS ECONOMÍA - La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, participará en la conferencia 'Perspectivas Económicas', organizada por el Banco Central de Honduras (BCH), donde abordará el crecimiento económico y la generación de empleo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00 GMT.- Buenos Aires.- ARGENTINA COMERCIO.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina da a conocer los datos sobre el intercambio comercial en octubre, luego de que en septiembre se registrara u superávit comercial de 2.976 millones de dólares, con un aumento interanual del 217 %. (Texto)

18:30 GMT - EEUU MARKLE - Thomas Wayne Markle Sr., padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex, afrontará este jueves una nueva audiencia ante un tribunal federal de Tampa (Florida) para determinar si tiene capacidad mental para comprender el proceso penal que enfrenta en Estados Unidos por presunta posesión de pornografía infantil. (Texto)

20:00 GMT.- Naciones Unidas.- ONU TERRORISMO.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión informativa sobre la labor de sus tres comités dedicados a la lucha contra el terrorismo y la prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva, en la que sus respectivos presidentes informarán sobre las actividades desarrolladas y la cooperación entre estos órganos.

23:00 GMT.- Nueva York.- EEUU LIBERTAD PRENSA.- Periodistas de Colombia, El Salvador y Ecuador figuran entre los galardonados este año con los Premios Internacionales de Libertad de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- EEUU PENA DE MUERTE.- Florida tiene previsto ejecutar a Thomas Mitchell Overton, condenado por el asesinato de una pareja, con lo que alcanza un récord de 20 ejecuciones en lo que va de año al superar las 19 de 2025, mientras Texas aplicará la pena capital a Reinaldo Dennes, condenado por el asesinato de un empresario durante un robo en Houston en 1996. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México publica la minuta de su decisión monetaria tras reducir la tasa de interés al 6,25 % (Texto)

Europa

12:30 GMT.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- Alemania organiza una cumbre de los países que apoyan a Ucrania, a la que asistirán, los presidentes y primeros ministros de Ucrania, Francia, el Reino Unido, Italia y Polonia, así como otros líderes, en un momento en el que Europa está decidida a sentarse a la mesa de negociaciones con Rusia bajo mediación de EE.UU. para lograr la paz en Ucrania. (Texto) (Foto) (Vídeo) Llegada E3 sobre las 12:30GMT, otros a las 13:00GMT, rueda de prensa sobre las 16:15GMT

13:25 GMT.- Budapest.- HUNGRÍA POLONIA.- El ministro de Exteriores polaco, Radosław Sikorski realiza una visita oficial en Hungría el 19 de noviembre y se entrevista en Budapest con su homóloga Anita Orbán.

13:30 GMT.- Bruselas.- UE FINANZAS.- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, participa en una conversación virtual en una Conferencia sobre educación financiera organizada por la Comisión Europea en la Eurocámara.

14:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA COMERCIO.- La ministra alemana de Economía, Katherina Reiche, participa en un congreso sobre comercio.

14:30 GMT.- Lisboa.- PORTUGAL EDUCACIÓN.- Estudiantes de enseñanza superior se manifiestan en Lisboa en una movilización nacional convocada por varias asociaciones y federaciones estudiantiles contra las propuestas de descongelar y elevar el tope de las tasas de matrícula y de recortar un 7,6 % los fondos para ciencia y enseñanza superior, previstas en el proyecto de Presupuestos del Estado para 2027. Desde Largo do Carmo hasta la Asamblea de la República.

16:00 GMT.- París.- EUROPA FINANZAS.- La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) publica su Informe de Evaluación de Riesgos de otoño de 2026, que ofrecerá la evaluación más reciente de los riesgos y vulnerabilidades del sector bancario de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE). (Texto)

17:00 GMT.- Lisboa.- PORTUGAL LENGUA ESPAÑOLA.- El Instituto Cervantes de Lisboa inaugura el II Congreso «Lengua e identidad: variación lingüística, tradición y cultura», que reunirá durante dos jornadas a especialistas y profesionales para analizar la relación entre lengua, identidad y cultura, con mesas y debates sobre variación lingüística, tradición y medios de comunicación. Instituto Cervantes de Lisboa, Rua de Santa Marta, 43-F. (Texto) (Vídeo)

OMS ELECCIÓN -Ginebra- Los siete candidatos a asumir la dirección general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre quienes se encuentra la doctora María Neira, presentada por España, presentan sus propuestas a los Estados miembros en la sede de la organización.

París.- FRANCIA ESPAÑA.- El Instituto Cervantes de París inaugurará este jueves la nueva Cátedra Cervantes con una conferencia del filósofo y escritor español Rafael Argullol, ganador del Premio Nadal por su novela La razón del mal, en la que reflexionará sobre el papel del arte en la existencia humana y su capacidad para enriquecerla y darle sentido. (Texto) (Vídeo) (Foto)

Ciudad del Vaticano.- VATICANO NAVIDAD.- El árbol de Navidad del Vaticano, que este año es un abeto blanco de 24 metros procedente del sur de Italia, llega a la plaza de San Pedro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Copenhague.- GROENLANDIA EE.UU.- El Parlamento danés vota el acuerdo de seguridad firmado en septiembre pasado entre Dinamarca, Estados Unidos y el territorio autónomo de Groenlandia. El acuerdo ya ha sido aprobado por el Parlamento groenlandés. (Texto)

Moscú.- RUSIA TAYIKISTÁN.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llega a Tayikistán con una visita de trabajo que sigue a su viaje a la cumbre de la APEC en China.

La Haya.- MYNAMAR ROHINYÁ.- El Tribunal Especial para Kosovo (TEK) dictará este martes sentencia contra el expresidente kosovar Hashim Thaçi y otros cuatro acusados de intentar obstruir la justicia y manipular testigos durante el juicio en el que se les ha condenado a hasta 25 años de prisión por presuntos crímenes de guerra durante el conflicto kosovar de 1998-1999.

Berlín.- ALEMANIA POLONIA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, se encuentra de viaje en Cracovia y Varsovia.

Antalya.- TURQUÍA COP31.- El balneario turco de Antalya acoge la COP31, la 31 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (hasta el 20 de noviembre) (Texto)

Oriente Medio

Bagdad.- ÁRABES ECONOMÍA.- La Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental (Cespao) y el Ministerio de Planificación de Irak organizan cuarta Cumbre Árabe para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) en el recinto Ferial Internacional de Bagdad, del 18 al 20 de noviembre de 2026, para apoyar a las PYME y el emprendimiento en la región árabe.

Dubái.- FORO FUTURO DUBÁI.- La Fundación del Futuro de Dubái (DFF, por sus siglas en inglés) celebra la Semana del Futuro de Dubái bajo el lema de "Para el futuro de la humanidad", donde reúne científicos, emprendedores, políticos e inversores.

Mar Muerto.- JORDANIA UE.- Arranca la Conferencia de Inversión Jordania-UE 2026 bajo los auspicios del rey jordano, Abdalá II, y en la que participará la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, junto a destacadas figuras gubernamentales y del ámbito financiero de Europa y de la monarquía hachemita.

Amán.- UE JORDANIA.- Finaliza el viaje oficial del ministro delegado para el Comercio exterior y el Atractivo Económico de Francia, Nicolas Forisser, a Jordania con su participación en la Conferencia de Inversión UE-Jordania, que contó con la presencia del rey Abdalá II de Jordania y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

África

Dakar.- ÁFRICA ARTE.- Empieza en Senegal la 16ª edición de la Bienal de Dakar, considerada la principal muestra de arte contemporáneo de África y que se celebrará hasta el próximo 19 de diciembre.

Asia

01:30GMT.- Shenzhen.- APEC CUMBRE.- Los líderes de las 21 economías de la APEC celebran en Shenzhen su reunión principal, tras la fotografía oficial de los participantes, con el comercio, la inteligencia artificial y la cooperación regional entre los asuntos centrales de la cita.

Pekín.- MONGOLIA POLÍTICA.- El Parlamento mongol debate y vota la solicitud de dimisión del presidente, Ukhnaagiin Khürelsükh, después de que una comisión parlamentaria recomendara aceptarla en medio de una controversia por presunta corrupción. (Texto)

Singapur.- SINGAPUR ESPAÑA.- El Gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, concluye su visita a Singapur, donde participa en la feria de Fintech de la ciudad-Estado asiática.

Tokio.- JAPÓN INDIA.- Los ministros japoneses de Defensa, Shinjiro Koizumi, y Exteriores, Toshimitsu Motegi, reciben este jueves en Tokio a sus homólogo indios, Rajnath Singh y Subrahmanyam Jaishankar, meses después de que Japón e India sellaran su primer acuerdo militar conjunto y en medio de la preocupación por la creciente influencia de China en el Indopacífico.

Seúl.- COREA DEL SUR JUSTICIA.- El Tribunal Supremo de Corea del Sur emite su fallo definitivo sobre el ex primer ministro Han Duck-soo por su participación en la fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, anuncio que se produce un día antes de que expire el periodo de arresto preventivo.

Shenzhen.- APEC CUMBRE.- Los presidentes de China, Xi Jinping; Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, mantienen en la ciudad china de Shenzhen una inédita reunión trilateral al margen de la cumbre de la APEC, con el control del armamento nuclear como principal asunto anunciado y las guerras de Ucrania e Irán como telón de fondo. (Texto) (Foto)(Vídeo)

Tokio.- JAPÓN CHILE.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, comienza una visita oficial en Japón hasta el sábado, donde se reunirá con los emperadores y con la primera ministra, Sanae Takaichi.

Tokio.- JAPÓN PERÚ.- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, llega este jueves a Japón para una visita de Estado en la que se reunirá con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y participará en un seminario económico, coincidiendo con el décimo aniversario de la asociación estratégica bilateral entre ambos países. (Texto)

Hong Kong.- ALIBABA RESULTADOS.- El gigante chino del comercio electrónico Alibaba divulga la cuenta de resultados de su primer semestre fiscal, finalizado el 30 de septiembre. (Texto)

Daca.- BANGLADÉS ROHINYÁ.- La comunidad de refugiados rohinyá en Bangladés aguarda la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra el Gobierno de Birmania, acusado de cometer genocidio contra la minoría musulmana.

Seúl.- COREA DEL SUR UNIVERSIDAD.- Corea del Sur se paraliza para la celebración del examen nacional de acceso a la universidad, una prueba decisiva para el futuro académico y profesional de cientos de miles de jóvenes, que lleva al país a modificar horarios laborales, suspender vuelos y restringir actividades militares. (Texto)Redacción EFE Internacional

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