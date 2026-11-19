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La empresa inmobiliaria sbe anuncia hoy: El futuro de la vivienda con más de mil millones de dólares en desarrollos residenciales de lujo de marca

PR Newswire

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MIAMI, 19 de noviembre de 2026

The Estate fue cofundada por el hotelero global Sam Nazarian junto con el autor número 1 en ventas del New York Times, empresario, filántropo y el estratega de vida y negocios número 1 de EE. UU., Tony Robbins y el ícono musical global Marc Anthony

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The Estate by sbe está definiendo una nueva categoría: Hospitalidad de lujo para la longevidad, donde los resorts inmersivos, las residencias y los clubes de longevidad están diseñados desde cero para ayudar a las personas a vivir más tiempo, sentirse más fuertes y prosperar.

The Estate Residences Coral Gables, The Estate Residences Tampa y The Estate Resort & Residences El Salvador marcan el comienzo de una nueva era de vida de lujo.

La colaboración de The Estate con los principales promotores inmobiliarios de todo el mundo no ha hecho más que empezar, con otros 13 complejos turísticos de lujo y proyectos residenciales de marca en desarrollo, lo que sitúa a la marca a la vanguardia del sector inmobiliario y de la hostelería de lujo.

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MIAMI, 19 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- The Estate by sbe, con Sam Nazarian y Tony Robbins al mando, anunció hoy la expansión estratégica de la marca con tres proyectos innovadores: The Estate Residences Coral Gables, The Estate Residences Tampa y The Estate Resort & Residences El Salvador.

DaGrosa Capital Development Partners LLC (DCDP) está desarrollando la propiedad residencial Coral Gables, Property Markets Group (PMG) y Liberty Group se asociarán en el desarrollo de Tampa, y Sansone Group liderará el desarrollo en El Salvador en nombre de Grupo Guerrero.

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Estos proyectos integran ciencia de la longevidad de vanguardia, diseño sofisticado y hospitalidad de primer nivel, respondiendo a la creciente demanda mundial de inmuebles orientados al bienestar. Se prevé que las ventas de los proyectos de Florida comiencen en 2027 y las de El Salvador a principios de 2028.

Sam Nazarian comenta: "Después de décadas cultivando experiencias que superan los límites de la hospitalidad, vimos una oportunidad para dar forma a lo que viene en el mundo y cómo marcamos la diferencia en la forma en que las personas viven, trabajan y optimizan. Ninguna otra marca de lujo integra la salud y la longevidad con esta profundidad, y creemos que nos convertiremos en el mayor ecosistema de longevidad del mundo. Gracias a nuestras alianzas de marca exclusivas y a nuestras colaboraciones con los mejores promotores inmobiliarios del mundo, The Estate ofrece una diferenciación de mercado sin parangón."

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Tony Robbins agregó: "Estamos al comienzo de un cambio fundamental en la forma en que la gente quiere vivir. Los consumidores de lujo están cambiando su forma de pensar sobre la salud, la longevidad y la calidad de vida, y nuestra visión para The Estate es la salud como estilo de vida. Estamos creando entornos diseñados para apoyar nuestra biología, hogares que incorporan nutrición, movimiento, recuperación y rendimiento de forma armoniosa y elegante en el entorno cotidiano. La finca aúna ciencia, diseño y experiencia para mejorar el rendimiento humano y la calidad de vida."

LAS RELACIONES DE LA PROPIEDADLiderada por Nazarian, estratega de vida y negocios, Tony Robbins, cofundador de The Estate, y Marc Anthony, cantante y actor de renombre internacional, la plataforma reúne a un equipo global de visionarios centrados en redefinir la relación entre la hospitalidad de lujo, la vida y el bienestar a largo plazo. Además de Fountain Life, The Estate ha seleccionado cuidadosamente una lista de los principales propietarios y promotores del mundo con un enfoque específico en bienes raíces de lujo y bienestar. La empresa continúa expandiendo sus asociaciones de desarrollo en todo el mundo con una cartera de 13 proyectos residenciales de lujo y de marca ya firmados.

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Sam Nazarian comentó: "Estoy increíblemente agradecido de construir este negocio junto con mis queridos amigos Tony y Marc, titanes en sus campos y una inspiración para mí todos los días. Y juntos, nos sentimos honrados de asociarnos con los desarrolladores más renombrados y respetados del mundo. DaGrosa Capital Development Partners, PMG y Liberty Group y Sansone Group llevan un legado de excelencia e innovación en sus respectivos sectores. Nuestra estrategia de crecimiento para The Estate consiste en forjar relaciones duraderas con socios que compartan nuestra misión de crear lugares, experiencias y comunidades transformadoras donde la longevidad prospere y el lujo tenga un propósito mayor."

THE ESTATE EXPANDE SU LONGEVIDAD A NIVEL MUNDIALFuera de los Estados Unidos, hoy The Estate anuncia un destino de uso mixto que definirá el país en El Salvador en asociación con Grupo Guerrero, el desarrollador Sansone Group y SalvaLand, una empresa salvadoreña de desarrollo e impacto. The Estate Resort & Residences en El Salvador, maestro planificado por Arquitectonica, cubre 1.000 acres y cinco millas de costa prístina en la costa del Pacífico del país. Este destino multimillonario planificado estará anclado por casi 500 residencias de lujo, un complejo turístico de 125 habitaciones, un club de longevidad de 30 000 pies cuadrados, instalaciones ecuestres, un club de surf, un club de playa, un campo de golf de campeonato de 18 hoyos y la primera marina para superyates de El Salvador.

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Marc Anthony comentó: "La Finca El Salvador es increíblemente única. Se trata de un país que está reescribiendo su historia. Consideramos un privilegio ayudar a contar esa historia, y todo nuestro equipo en sbe y The Estate se siente honrado de asociarse con Grupo Guerrero para ayudar a construir un legado verdaderamente transformador para el país."

En conjunto, estos proyectos en Florida y El Salvador reflejan la visión de la marca de integrar la longevidad, el bienestar y la hospitalidad de lujo en nuevos modelos inmobiliarios, destinos y experiencias en todo el mundo.

EL FUTURO DE LA PROPIEDADSam Nazarian dijo: "Hace dos años, nos comprometimos con 15 complejos turísticos y residencias y 10 clubes de longevidad. Hoy tenemos más de 13 acuerdos firmados en 6 países y estamos increíblemente emocionados de que Coral Gables, Tampa y El Salvador sean los tres primeros en debutar para The Estate."

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Además, en 2027, The Estate, en asociación con Fountain Life, inaugurará dos nuevos clubes urbanos de longevidad en Century City de Los Ángeles y en One Thousand Museum en el centro de Miami.

Tony Robbins comentó: "La magia detrás de The Estate reside en nuestras asociaciones estratégicas con pioneros de la industria como Fountain Life. Esto nos permite aportar décadas de experiencia en medicina funcional y los diagnósticos más vanguardistas del mundo para cumplir nuestra promesa de ofrecer una experiencia de longevidad de lujo sin igual."

El crecimiento de la cartera residencial de la marca supone un importante paso adelante en su evolución, extendiendo la visión de The Estate mucho más allá de la hostelería para conectar con las personas directamente desde la comodidad de su hogar. Los residentes se unen a un ecosistema global de personas con ideas afines que buscan optimizar sus vidas. Los beneficios incluyen acceso a la cartera global de hostelería y entretenimiento de socios de vanguardia y de salud y bienestar y mayordomo personal de longevidad.

Contacto de prensaLevy Public Relationstheestate@levypublicrelations.com

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FUENTE The Estate by SBE