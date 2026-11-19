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Fráncfort (Alemania), 19 nov (EFE).- La presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Claudia Buch, dijo este jueves que si ven que un banco tiene deficiencias, toman medidas, pero rehusó comentar el caso concreto de Deutsche Bank, el primer banco privado de Alemania, que ha sido acusado de nuevo de facilitar la corrupción y el blanqueo de capitales.

Buch dijo en una rueda de prensa que no puede hacer comentarios de bancos concretos pero explicó cómo se realiza la supervisión bancaria cuando identifican deficiencias.

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"Si vemos evidencias que requieren tomar medidas supervisoras, tomamos esas medidas para que el banco remedie esas deficiencias a tiempo y de una manera apropiada", dijo Buch al ser preguntada por el Deutsche Bank en la rueda de prensa para presentar los resultados del Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora de 2026.

Posteriormente el BCE vigila si el banco ha realizado progresos, añadió la presidenta del Consejo de Supervisión del BCE.

"Si aparecen nuevos hechos, los valoramos y tomamos medidas", enfatizó la alemana Buch.

Respecto al daño reputacional que suponen para el Deutsche Bank las nuevas acusaciones que se basan una filtración de 15 millones de documentos internos, Buch dijo que lo tienen en cuenta en su supervisión, así como asuntos relacionados con el blanqueo de capitales, y que colaboran estrechamente con los supervisores de la autoridad europea antiblanqueo de capitales AMLA, cuya sede está también en Fráncfort.

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Buch añadió que tienen muy en cuenta si los controles internos de un banco no funcionan.

El consejero delegado de Deutsche Bank, Christian Sewing, dijo este jueves en una conferencia de JP Morgan que la enorme filtración de datos no ha tenido, hasta el momento, repercusiones en las relaciones de la entidad con sus clientes.

Deutsche Bank se enfrenta a nuevas acusaciones de haber permitido la corrupción por ignorar los controles internos tras una investigación periodística que involucra, entre otros, a políticos alemanes, oligarcas rusos, Donald Trump y Jeffrey Epstein.

Las acciones de Deutsche Bank cayeron el martes un 6 % tras publicarse los primeros datos de la filtración, el miércoles bajaron un 3 %, pero este jueves remontaban un 2,6 % a media jornada en la Bolsa de Fráncfort. EFE

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