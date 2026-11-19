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La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) ha alertado del impacto que tiene la precariedad económica en el desarrollo infantil saludable, al limitar el acceso a alimentación nutritiva y de calidad, actividades deportivas, ocio y atención sanitaria.

Con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que se conmemora este viernes, la vicepresidenta de la AEPap, Teresa Cenarro, ha subrayado que todos los niños tienen derecho a crecer de manera saludable y feliz, por lo que el código postal no debería ser un condicionante.

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Los pediatras de Atención Primaria (AP) han señalado que garantizar este derecho implica atender no solo la enfermedad, sino también las condiciones sociales y económicas que influyen en la salud infantil.

En este contexto, han puesto el foco en el papel esencial de la alimentación y han aseverado que las carencias nutricionales pueden afectar al desarrollo físico, a la energía, a la atención y a la capacidad de aprendizaje, al tiempo que las familias que enfrentan estas dificultades sufren preocupación, estrés e incertidumbre, que también impactan en el bienestar emocional de los menores.

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El informe monográfico sobre alimentación de la Encuesta de Salud de España 2023 refleja que solo el 22,3 por ciento de la población de un año o más tiene una dieta de alta calidad. Asimismo, advierte de carencias en el desayuno de los menores, pues solo el 16,6 por ciento incluye líquidos, fruta y alimentos ricos en hidratos de carbono, mientras que el 49,1 por ciento consume algún líquido acompañado de pan, tostadas, galletas, cereales o bollería.

Cenarro ha apuntado que el precio de los alimentos es un factor que influye en su elección, teniendo en cuenta que los más sanos son los más caros. Por ello, ha instado a no culpar a las familias por no poder seguir las recomendaciones nutricionales si no disponen de los recursos necesarios y, en su lugar, facilitarles alternativas.

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Asimismo, los pediatras han advertido de las consecuencias de la falta de recursos en el ámbito educativo, incluyendo dificultades en la adquisición de hábitos de estudio, acceso a herramientas de aprendizaje y participación en actividades que favorecen el desarrollo de habilidades y talentos.

En este punto, han afirmado que no poder acceder a experiencias o actividades, como extraescolares, deportivas o de ocio, puede generar sentimientos de exclusión, vergüenza o aislamiento entre los niños, afectando a la autoestima y al sentimiento de pertenencia, además de favorecer el sedentarismo y un mayor uso de pantallas.

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APOYO Y RECURSOS

La AEPap ha reclamado el apoyo de la administración a las familias que se encuentran en esta situación, con el objetivo de permitir a todos los niños acceder a unas condiciones de vida saludables, con independencia de la situación económica de sus hogares.

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Entre sus propuestas se encuentran ampliar las becas de comedor escolar, facilitar ayudas para actividades deportivas y extraescolares, impulsar el acceso a campamentos y ludotecas y reforzar los recursos sanitarios para la prevención y el seguimiento del desarrollo infantil.

A este respecto, han recordado que los pediatras de Atención Primaria son esenciales para la detección precoz de problemas relacionados con la alimentación, el crecimiento, el sobrepeso y el bienestar emocional y han señalado que es importante contar con la coordinación entre los servicios sociales, los centros educativos, los profesionales sanitarios y las entidades sociales.

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