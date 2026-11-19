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El Gobierno ucraniano ha reclamado este jueves sus socios que endurezcan las sanciones a Rusia tras haber hallado centenares de componentes extranjeros en sus misiles, drones y otros armamentos que "emplea con mayor frecuencia en sus ataques sistemáticos contra objetivos civiles".

"Las sanciones no pueden ser una medida única. Rusia se adapta constantemente, y por lo tanto, nuestros socios también deben adaptarse", ha señalado el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, quien les ha instado a "actualizar continuamente" estas restricciones para garantizar así una "respuesta adecuada".

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"Los componentes descubiertos en los misiles y drones que Rusia ha utilizado contra Ucrania en los últimos meses indican que su complejo militar-industrial continúa recibiendo electrónica extranjera de al menos ocho países", ha advertido Sibiga, en la que es una vieja demanda de Kiev desde que comenzaron las sanciones.

Sibiga ha detallado que un misil Iskander-M contiene cerca de 150 piezas extranjeras procedentes de al menos ocho países; un dron Geran-5, unos 115; un misil 48N6, otros 115; mientras que un dron Geran-4 dispone más de 45 componentes.

Así, ha explicado que la electrónica, por ejemplo, representa solo una parta de un escenario más amplio, pues la producción rusa de armamento también depende de otras materias primas importadas, entre ellas alúmina --un compuesto químico formado por aluminio y oxígeno--, que se usa para producir misiles.

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Sibiga ha instado a los países de la UE a prohibir la exportación de alúmina a Rusia, así como mayores controles para evitar el contrabando y a las empresas que comercian con este tipo de materias primas y suministros.